Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО
Столтенберг: Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО, преград быть не должно
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору.
"Не только Финляндия, но и Швеция выполнила свои обязательств в соответствии с трехсторонним соглашением. Поэтому не должно быть препятствий для окончательной ратификации и вступления Швеции в НАТО. Это приоритет для НАТО", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире альянса.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к Североатлантическому договору госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения Финляндии к НАТО.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу передал госсекретарю США документ о ратификации членства Финляндии в НАТО. Турция стала последней страной, ратифицировавшей финскую заявку.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов.
Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверенную генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.