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Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
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16:14 04.04.2023 (обновлено: 16:31 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/nato-1862954103.html
Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО
Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:14
2023-04-04T16:31
в мире
швеция
финляндия
нато
йенс столтенберг
пекка хаависто
турция
энтони блинкен
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору."Не только Финляндия, но и Швеция выполнила свои обязательств в соответствии с трехсторонним соглашением. Поэтому не должно быть препятствий для окончательной ратификации и вступления Швеции в НАТО. Это приоритет для НАТО", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире альянса.Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к Североатлантическому договору госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения Финляндии к НАТО.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу передал госсекретарю США документ о ратификации членства Финляндии в НАТО. Турция стала последней страной, ратифицировавшей финскую заявку.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов.Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверенную генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
https://ria.ru/20230404/nato-1862881622.html
https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861677351.html
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в мире, швеция, финляндия, нато, йенс столтенберг, пекка хаависто, турция, энтони блинкен
В мире, Швеция, Финляндия, НАТО, Йенс Столтенберг, Пекка Хаависто, Турция, Энтони Блинкен
Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО

Столтенберг: Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО, преград быть не должно

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору.
"Не только Финляндия, но и Швеция выполнила свои обязательств в соответствии с трехсторонним соглашением. Поэтому не должно быть препятствий для окончательной ратификации и вступления Швеции в НАТО. Это приоритет для НАТО", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире альянса.
Как расширялась НАТО - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Как расширялась НАТО
Вчера, 14:31
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к Североатлантическому договору госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения Финляндии к НАТО.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу передал госсекретарю США документ о ратификации членства Финляндии в НАТО. Турция стала последней страной, ратифицировавшей финскую заявку.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Песков: вступление Финляндии в НАТО отличается от ситуации с Украиной
Вчера, 13:09
Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверенную генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Запад спасет экономическая НАТО
30 марта, 08:00
 
В миреШвецияФинляндияНАТОЙенс СтолтенбергПекка ХаавистоТурцияЭнтони Блинкен
 
 
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