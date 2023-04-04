https://ria.ru/20230404/nato-1862954103.html

Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО

Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023

Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:14

2023-04-04T16:14

2023-04-04T16:31

в мире

швеция

финляндия

нато

йенс столтенберг

пекка хаависто

турция

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору."Не только Финляндия, но и Швеция выполнила свои обязательств в соответствии с трехсторонним соглашением. Поэтому не должно быть препятствий для окончательной ратификации и вступления Швеции в НАТО. Это приоритет для НАТО", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире альянса.Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к Североатлантическому договору госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения Финляндии к НАТО.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу передал госсекретарю США документ о ратификации членства Финляндии в НАТО. Турция стала последней страной, ратифицировавшей финскую заявку.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов.Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверенную генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.

https://ria.ru/20230404/nato-1862881622.html

https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861677351.html

швеция

финляндия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, финляндия, нато, йенс столтенберг, пекка хаависто, турция, энтони блинкен