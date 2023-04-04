https://ria.ru/20230404/nato-1862881622.html
Песков: вступление Финляндии в НАТО отличается от ситуации с Украиной
Песков: вступление Финляндии в НАТО отличается от ситуации с Украиной - РИА Новости, 04.04.2023
Песков: вступление Финляндии в НАТО отличается от ситуации с Украиной
Ситуация с вступлением Финляндии в НАТО коренным образом отличается от проблемы с Украиной, эта страна никогда не была анти-Россией, и с ней не было споров,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:09
2023-04-04T13:09
2023-04-04T13:53
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ситуация с вступлением Финляндии в НАТО коренным образом отличается от проблемы с Украиной, эта страна никогда не была анти-Россией, и с ней не было споров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение о вступлении Финляндии в альянс. "Ситуация с Финляндией, конечно, коренным образом отличается от ситуации с Украиной, потому что, во-первых, Финляндия никогда не становилась анти-Россией, и с Финляндией у нас не было споров. С Украиной же ситуация диаметрально противоположная и потенциально гораздо более опасная. Этим, собственно, и продиктована необходимость проведения специальной военной операции и достижения в результате нее всех целей, которые были поставлены", - сказал Песков. Раннее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия вступит в альянс 4 апреля, флаг страны будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862792235.html
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в мире, финляндия, украина, брюссель, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато, россия
В мире, Финляндия, Украина, Брюссель, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг, НАТО, Россия
Песков: вступление Финляндии в НАТО отличается от ситуации с Украиной
Песков: ситуация с Финляндией в НАТО коренным образом отличается от проблемы с Украиной
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ситуация с вступлением Финляндии в НАТО коренным образом отличается от проблемы с Украиной, эта страна никогда не была анти-Россией, и с ней не было споров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение о вступлении Финляндии в альянс.
"Ситуация с Финляндией, конечно, коренным образом отличается от ситуации с Украиной, потому что, во-первых, Финляндия никогда не становилась анти-Россией, и с Финляндией у нас не было споров. С Украиной же ситуация диаметрально противоположная и потенциально гораздо более опасная. Этим, собственно, и продиктована необходимость проведения специальной военной операции и достижения в результате нее всех целей, которые были поставлены", - сказал Песков.
Раннее генсек НАТО Йенс Столтенберг
сообщил, что Финляндия вступит в альянс 4 апреля, флаг страны будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
.
Эксперт рассказал, что получит Финляндия от членства в НАТО