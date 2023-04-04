https://ria.ru/20230404/nato-1862878102.html
Вступление Финляндии в НАТО обостряет обстановку, заявил Песков
Вступление Финляндии в НАТО обостряет обстановку, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2023
Вступление Финляндии в НАТО обостряет обстановку, заявил Песков
Вступление Финляндии в НАТО является очередным обострением ситуации, Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность России, заявил... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:55
2023-04-04T12:55
2023-04-04T13:24
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО является очередным обострением ситуации, Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами во вторник. Раннее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия вступит в альянс 4 апреля, флаг страны будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862792235.html
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В мире, Финляндия, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Йенс Столтенберг, Москва
Вступление Финляндии в НАТО обостряет обстановку, заявил Песков
Песков: в Кремле считают вступление Финляндии в НАТО посягательством на интересы России