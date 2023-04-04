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Вступление Финляндии в НАТО обостряет обстановку, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2023
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12:55 04.04.2023 (обновлено: 13:24 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/nato-1862878102.html
Вступление Финляндии в НАТО обостряет обстановку, заявил Песков
Вступление Финляндии в НАТО обостряет обстановку, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2023
Вступление Финляндии в НАТО обостряет обстановку, заявил Песков
Вступление Финляндии в НАТО является очередным обострением ситуации, Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность России, заявил... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:55
2023-04-04T13:24
в мире
финляндия
россия
дмитрий песков
нато
йенс столтенберг
москва
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО является очередным обострением ситуации, Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами во вторник. Раннее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия вступит в альянс 4 апреля, флаг страны будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862792235.html
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в мире, финляндия, россия, дмитрий песков, нато, йенс столтенберг, москва
В мире, Финляндия, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Йенс Столтенберг, Москва
Вступление Финляндии в НАТО обостряет обстановку, заявил Песков

Песков: в Кремле считают вступление Финляндии в НАТО посягательством на интересы России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО является очередным обострением ситуации, Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами во вторник.
«
"В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО - это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ, мы об этом говорили и именно так мы это воспринимаем", - сказал Песков.
Раннее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия вступит в альянс 4 апреля, флаг страны будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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В миреФинляндияРоссияДмитрий ПесковНАТОЙенс СтолтенбергМосква
 
 
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