https://ria.ru/20230404/nato-1862868175.html

Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс

Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс - РИА Новости, 04.04.2023

Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс

НАТО усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта, наращивается военная помощь Украине, есть планы по поставке более 200 западных танков,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:33

2023-04-04T12:33

2023-04-04T12:33

специальная военная операция на украине

украина

россия

нато

сергей шойгу

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. НАТО усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта, наращивается военная помощь Украине, есть планы по поставке более 200 западных танков, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Вместе с тем Североатлантический блок усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. "США и их союзники наращивают военную помощь Украине. Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин", - добавил он.

https://ria.ru/20230329/ukraina-1861586646.html

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россия

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украина, россия, нато, сергей шойгу