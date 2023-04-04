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Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс - РИА Новости, 04.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/nato-1862868175.html
Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс
Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс - РИА Новости, 04.04.2023
Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс
НАТО усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта, наращивается военная помощь Украине, есть планы по поставке более 200 западных танков,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:33
2023-04-04T12:33
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
сергей шойгу
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. НАТО усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта, наращивается военная помощь Украине, есть планы по поставке более 200 западных танков, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Вместе с тем Североатлантический блок усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. "США и их союзники наращивают военную помощь Украине. Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин", - добавил он.
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861586646.html
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украина, россия, нато, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Сергей Шойгу
Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс

Шойгу: НАТО усиливает антироссийский курс, планирует поставить Украине более 200 танков

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. НАТО усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта, наращивается военная помощь Украине, есть планы по поставке более 200 западных танков, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Вместе с тем Североатлантический блок усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
"США и их союзники наращивают военную помощь Украине. Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин", - добавил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОСергей Шойгу
 
 
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