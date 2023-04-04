https://ria.ru/20230404/nato-1862818410.html
СМИ: НАТО не может предложить Украине членство в ближайшее время
СМИ: НАТО не может предложить Украине членство в ближайшее время - РИА Новости, 04.04.2023
СМИ: НАТО не может предложить Украине членство в ближайшее время
В НАТО признают, что пока не могут удовлетворить украинскую заявку на вступление, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов из стран... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:10
2023-04-04T10:10
2023-04-04T11:35
в мире
украина
нато
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В НАТО признают, что пока не могут удовлетворить украинскую заявку на вступление, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов из стран альянса. "Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его", — приводит издание слова одного из своих собеседников."Мы не сможем предложить им членство в ближайшее время. Но мы можем говорить о более тесных отношениях между НАТО и Украиной", — заявил второй, добавив, что военный блок сейчас испытывает большой дефицит финансирования. Как отмечает Financial Times, эта ситуация вызывает у украинских чиновников все большее раздражение. "На саммите НАТО мы хотим получить некоторые результаты. Нам не нужна просто декларация о политике открытых дверей. Мы хотим получить что-то с конкретными гарантиями. Я имею в виду надежные гарантии, а не заверения, не договоренности, меры безопасности. И мы ожидаем, что получим ответ на нашу официальную заявку о вступлении в НАТО", — заявил изданию заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига. Сегодня министры иностранных дел стран НАТО встретятся в Брюсселе, чтобы принять в альянс Финляндию и обсудить многолетнюю программу поддержки Украины. По информации FT, предполагается рассмотреть не только вопросы финансовой помощи, но и возможные альтернативы членства Украины в НАТО. В конце сентября Украина подала в НАТО заявку на вступление в ускоренном порядке. Генсек Йенс Столтенберг тогда в очередной раз заявил о "политике открытых дверей" и праве каждой страны на самоопределение, но напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех 30 стран-участников. При этом он пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи в самозащите.В Москве отметили, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала военной спецоперации.
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
https://ria.ru/20230331/mirotvortsy-1862216918.html
https://ria.ru/20230328/nato-1861163520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато
СМИ: НАТО не может предложить Украине членство в ближайшее время
Financial Times: НАТО признает факт игнорирования заявки Украины на вступление в альянс
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
В НАТО признают, что пока не могут удовлетворить украинскую заявку на вступление, пишет газета Financial Times
со ссылкой на неназванных дипломатов из стран альянса.
"Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его", — приводит издание слова одного из своих собеседников.
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"Мы не сможем предложить им членство в ближайшее время. Но мы можем говорить о более тесных отношениях между НАТО и Украиной", — заявил второй, добавив, что военный блок сейчас испытывает большой дефицит финансирования.
Как отмечает Financial Times, эта ситуация вызывает у украинских чиновников все большее раздражение.
"На саммите НАТО мы хотим получить некоторые результаты. Нам не нужна просто декларация о политике открытых дверей. Мы хотим получить что-то с конкретными гарантиями. Я имею в виду надежные гарантии, а не заверения, не договоренности, меры безопасности. И мы ожидаем, что получим ответ на нашу официальную заявку о вступлении в НАТО", — заявил изданию заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига
.
Медведев заявил, что миротворцы НАТО на Украине будут законной целью
Сегодня министры иностранных дел стран НАТО встретятся в Брюсселе, чтобы принять в альянс Финляндию и обсудить многолетнюю программу поддержки Украины. По информации FT, предполагается рассмотреть не только вопросы финансовой помощи, но и возможные альтернативы членства Украины в НАТО.
В конце сентября Украина подала в НАТО заявку на вступление в ускоренном порядке. Генсек Йенс Столтенберг
тогда в очередной раз заявил о "политике открытых дверей" и праве каждой страны на самоопределение, но напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех 30 стран-участников. При этом он пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву
помощи в самозащите.
В Москве отметили, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала военной спецоперации.
Во Франции дали неожиданную оценку политике НАТО на Украине