https://ria.ru/20230404/nato-1862818410.html

СМИ: НАТО не может предложить Украине членство в ближайшее время

СМИ: НАТО не может предложить Украине членство в ближайшее время - РИА Новости, 04.04.2023

СМИ: НАТО не может предложить Украине членство в ближайшее время

В НАТО признают, что пока не могут удовлетворить украинскую заявку на вступление, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов из стран... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:10

2023-04-04T10:10

2023-04-04T11:35

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украина

нато

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В НАТО признают, что пока не могут удовлетворить украинскую заявку на вступление, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов из стран альянса. "Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его", — приводит издание слова одного из своих собеседников."Мы не сможем предложить им членство в ближайшее время. Но мы можем говорить о более тесных отношениях между НАТО и Украиной", — заявил второй, добавив, что военный блок сейчас испытывает большой дефицит финансирования. Как отмечает Financial Times, эта ситуация вызывает у украинских чиновников все большее раздражение. "На саммите НАТО мы хотим получить некоторые результаты. Нам не нужна просто декларация о политике открытых дверей. Мы хотим получить что-то с конкретными гарантиями. Я имею в виду надежные гарантии, а не заверения, не договоренности, меры безопасности. И мы ожидаем, что получим ответ на нашу официальную заявку о вступлении в НАТО", — заявил изданию заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига. Сегодня министры иностранных дел стран НАТО встретятся в Брюсселе, чтобы принять в альянс Финляндию и обсудить многолетнюю программу поддержки Украины. По информации FT, предполагается рассмотреть не только вопросы финансовой помощи, но и возможные альтернативы членства Украины в НАТО. В конце сентября Украина подала в НАТО заявку на вступление в ускоренном порядке. Генсек Йенс Столтенберг тогда в очередной раз заявил о "политике открытых дверей" и праве каждой страны на самоопределение, но напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех 30 стран-участников. При этом он пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи в самозащите.В Москве отметили, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала военной спецоперации.

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

https://ria.ru/20230331/mirotvortsy-1862216918.html

https://ria.ru/20230328/nato-1861163520.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато