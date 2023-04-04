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Мельниченко стал богатейшим россиянином по версии Forbes - РИА Новости, 04.04.2023
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14:21 04.04.2023 (обновлено: 14:45 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/melnichenko-1862907138.html
Мельниченко стал богатейшим россиянином по версии Forbes
Мельниченко стал богатейшим россиянином по версии Forbes - РИА Новости, 04.04.2023
Мельниченко стал богатейшим россиянином по версии Forbes
Основатель международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко возглавил российскую часть списка Forbes. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:21
2023-04-04T14:45
экономика
россия
андрей мельниченко
владимир лисин
владимир потанин
еврохим
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Основатель международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко возглавил российскую часть списка Forbes.Состояние предпринимателя и его семьи оценили в 25,2 миллиарда долларов. Он сместил с первого места бенефициара НЛМК Владимира Лисина, который переместился на третье место с оценкой состояния в 22,1 миллиарда долларов.На втором месте расположился президент "Норникеля" Владимир Потанин с состоянием в 23,7 миллиарда долларов.Всего в 37-м ежегодном рейтинге богатейших людей мира, опубликованном журналом Forbes, оказалось 110 российских миллиардеров, что на 22 человека больше, чем в прошлом году. При этом в 2021-м в список попали 123 россиянина.Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с 353 миллиардов долларов в прошлом году до 505 миллиардов в 2023-м.
https://ria.ru/20230403/milliardery-1862597631.html
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экономика, россия, андрей мельниченко, владимир лисин, владимир потанин, еврохим, сибирская угольная энергетическая компания, forbes, новолипецкий металлургический комбинат
Экономика, Россия, Андрей Мельниченко, Владимир Лисин, Владимир Потанин, ЕвроХим, Сибирская угольная энергетическая компания, Forbes, Новолипецкий металлургический комбинат
Мельниченко стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Основатель СУЭК Мельниченко возглавил рейтинг Forbes самых богатых бизнесменов России

© Фото : предоставлено пресс-службой СУЭКОсновной бенефициар СУЭК Андрей Мельниченко
Основной бенефициар СУЭК Андрей Мельниченко - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СУЭК
Основной бенефициар СУЭК Андрей Мельниченко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Основатель международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко возглавил российскую часть списка Forbes.
Состояние предпринимателя и его семьи оценили в 25,2 миллиарда долларов. Он сместил с первого места бенефициара НЛМК Владимира Лисина, который переместился на третье место с оценкой состояния в 22,1 миллиарда долларов.
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На втором месте расположился президент "Норникеля" Владимир Потанин с состоянием в 23,7 миллиарда долларов.
Всего в 37-м ежегодном рейтинге богатейших людей мира, опубликованном журналом Forbes, оказалось 110 российских миллиардеров, что на 22 человека больше, чем в прошлом году. При этом в 2021-м в список попали 123 россиянина.
Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с 353 миллиардов долларов в прошлом году до 505 миллиардов в 2023-м.
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ЭкономикаРоссияАндрей МельниченкоВладимир ЛисинВладимир ПотанинЕвроХимСибирская угольная энергетическая компанияForbesНоволипецкий металлургический комбинат
 
 
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