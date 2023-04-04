https://ria.ru/20230404/melnichenko-1862907138.html

Мельниченко стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Мельниченко стал богатейшим россиянином по версии Forbes - РИА Новости, 04.04.2023

Мельниченко стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Основатель международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко возглавил российскую часть списка Forbes. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:21

2023-04-04T14:21

2023-04-04T14:45

экономика

россия

андрей мельниченко

владимир лисин

владимир потанин

еврохим

сибирская угольная энергетическая компания

forbes

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Основатель международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко возглавил российскую часть списка Forbes.Состояние предпринимателя и его семьи оценили в 25,2 миллиарда долларов. Он сместил с первого места бенефициара НЛМК Владимира Лисина, который переместился на третье место с оценкой состояния в 22,1 миллиарда долларов.На втором месте расположился президент "Норникеля" Владимир Потанин с состоянием в 23,7 миллиарда долларов.Всего в 37-м ежегодном рейтинге богатейших людей мира, опубликованном журналом Forbes, оказалось 110 российских миллиардеров, что на 22 человека больше, чем в прошлом году. При этом в 2021-м в список попали 123 россиянина.Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с 353 миллиардов долларов в прошлом году до 505 миллиардов в 2023-м.

https://ria.ru/20230403/milliardery-1862597631.html

https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, андрей мельниченко, владимир лисин, владимир потанин, еврохим, сибирская угольная энергетическая компания, forbes, новолипецкий металлургический комбинат