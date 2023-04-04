https://ria.ru/20230404/medvedev-1862944457.html

Медведев заявил, что исполнители терактов не уйдут от справедливой кары

Медведев заявил, что исполнители терактов не уйдут от справедливой кары - РИА Новости, 04.04.2023

Медведев заявил, что исполнители терактов не уйдут от справедливой кары

Тупоголовые исполнители терактов не уйдут от справедливой кары, но плохо, что пока без возмездия остаются те, кто финансировал убийц, написал в телеграм-канале... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:52

2023-04-04T15:52

2023-04-04T15:52

россия

санкт-петербург

украина

дмитрий медведев

владлен татарский

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Тупоголовые исполнители терактов не уйдут от справедливой кары, но плохо, что пока без возмездия остаются те, кто финансировал убийц, написал в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. "Тупоголовые исполнители терактов сегодня плаксиво причитают: "Меня использовали". Это, вероятно, так. Полудебильному расходному материалу, который применяет наша несистемная оппозиция, повезло уцелеть. Но это, конечно, не избавит материал от справедливой кары. Хуже, что пока без возмездия остаются те главные выродки, кто кормил и финансировал наемных убийц, кто надиктовывал им планы", - отметил Медведев. Он уточнил, что это "так называемая непримиримая оппозиция", которая "уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.*Запрещенная экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20230404/medvedev-1862941496.html

россия

санкт-петербург

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, украина, дмитрий медведев, владлен татарский, происшествия