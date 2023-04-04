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Медведев заявил, что исполнители терактов не уйдут от справедливой кары - РИА Новости, 04.04.2023
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15:52 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/medvedev-1862944457.html
Медведев заявил, что исполнители терактов не уйдут от справедливой кары
Медведев заявил, что исполнители терактов не уйдут от справедливой кары - РИА Новости, 04.04.2023
Медведев заявил, что исполнители терактов не уйдут от справедливой кары
Тупоголовые исполнители терактов не уйдут от справедливой кары, но плохо, что пока без возмездия остаются те, кто финансировал убийц, написал в телеграм-канале... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:52
2023-04-04T15:52
россия
санкт-петербург
украина
дмитрий медведев
владлен татарский
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Тупоголовые исполнители терактов не уйдут от справедливой кары, но плохо, что пока без возмездия остаются те, кто финансировал убийц, написал в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. "Тупоголовые исполнители терактов сегодня плаксиво причитают: "Меня использовали". Это, вероятно, так. Полудебильному расходному материалу, который применяет наша несистемная оппозиция, повезло уцелеть. Но это, конечно, не избавит материал от справедливой кары. Хуже, что пока без возмездия остаются те главные выродки, кто кормил и финансировал наемных убийц, кто надиктовывал им планы", - отметил Медведев. Он уточнил, что это "так называемая непримиримая оппозиция", которая "уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
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россия
санкт-петербург
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россия, санкт-петербург, украина, дмитрий медведев, владлен татарский, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Украина, Дмитрий Медведев, Владлен Татарский, Происшествия
Медведев заявил, что исполнители терактов не уйдут от справедливой кары

Медведев назвал исполнителей терактов тупоголовыми и заявил, что они не уйдут от кары

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДарья Трепова у здания Басманного суда
Дарья Трепова у здания Басманного суда - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дарья Трепова у здания Басманного суда
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Тупоголовые исполнители терактов не уйдут от справедливой кары, но плохо, что пока без возмездия остаются те, кто финансировал убийц, написал в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова.
"Тупоголовые исполнители терактов сегодня плаксиво причитают: "Меня использовали". Это, вероятно, так. Полудебильному расходному материалу, который применяет наша несистемная оппозиция, повезло уцелеть. Но это, конечно, не избавит материал от справедливой кары. Хуже, что пока без возмездия остаются те главные выродки, кто кормил и финансировал наемных убийц, кто надиктовывал им планы", - отметил Медведев.
Он уточнил, что это "так называемая непримиримая оппозиция", которая "уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада".
По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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РоссияСанкт-ПетербургУкраинаДмитрий МедведевВладлен ТатарскийПроисшествия
 
 
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