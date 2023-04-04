https://ria.ru/20230404/medvedev-1862938676.html

Медведев заявил, что несистемная оппозиция превратилась в заурядных убийц

Медведев заявил, что несистемная оппозиция превратилась в заурядных убийц - РИА Новости, 04.04.2023

Медведев заявил, что несистемная оппозиция превратилась в заурядных убийц

Несистемная оппозиция, активно поддерживаемая Западом, превратилась в заурядных террористов и убийц, которые наслаждаются видом крови россиян, написал в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:39

2023-04-04T15:39

2023-04-04T15:39

россия

санкт-петербург

дмитрий медведев

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Несистемная оппозиция, активно поддерживаемая Западом, превратилась в заурядных террористов и убийц, которые наслаждаются видом крови россиян, написал в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*. "Все эти вонючие ФБК и МБХ-медиа, навальные, волковы, пономарёвы и прочие ходорковские стали просто заурядными террористами и убийцами. Они сладострастно наслаждаются видом крови граждан России. Они раздувают ноздри от возбуждения при виде раненых и покалеченных тел. Они истово присягнули тьме и террору вместе с убийцами родного им киевского нацистского режима", - написал Медведев в своем телеграм-канале. Он добавил, что эта "так называемая непримиримая оппозиция" не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, "где о ней снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград".*Запрещенная экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20230404/moratoriy-1862931494.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, происшествия