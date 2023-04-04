https://ria.ru/20230404/medvedev-1862938676.html
Медведев заявил, что несистемная оппозиция превратилась в заурядных убийц
Медведев заявил, что несистемная оппозиция превратилась в заурядных убийц - РИА Новости, 04.04.2023
Медведев заявил, что несистемная оппозиция превратилась в заурядных убийц
Несистемная оппозиция, активно поддерживаемая Западом, превратилась в заурядных террористов и убийц, которые наслаждаются видом крови россиян, написал в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:39
2023-04-04T15:39
2023-04-04T15:39
россия
санкт-петербург
дмитрий медведев
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Несистемная оппозиция, активно поддерживаемая Западом, превратилась в заурядных террористов и убийц, которые наслаждаются видом крови россиян, написал в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*. "Все эти вонючие ФБК и МБХ-медиа, навальные, волковы, пономарёвы и прочие ходорковские стали просто заурядными террористами и убийцами. Они сладострастно наслаждаются видом крови граждан России. Они раздувают ноздри от возбуждения при виде раненых и покалеченных тел. Они истово присягнули тьме и террору вместе с убийцами родного им киевского нацистского режима", - написал Медведев в своем телеграм-канале. Он добавил, что эта "так называемая непримиримая оппозиция" не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, "где о ней снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград".*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20230404/moratoriy-1862931494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге, Происшествия
Медведев заявил, что несистемная оппозиция превратилась в заурядных убийц
Медведев: оппозиция, активно поддерживаемая Западом, превратилась в заурядных убийц
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Несистемная оппозиция, активно поддерживаемая Западом, превратилась в заурядных террористов и убийц, которые наслаждаются видом крови россиян, написал в телеграм-канале
зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.
"Все эти вонючие ФБК и МБХ-медиа, навальные, волковы, пономарёвы и прочие ходорковские стали просто заурядными террористами и убийцами. Они сладострастно наслаждаются видом крови граждан России. Они раздувают ноздри от возбуждения при виде раненых и покалеченных тел. Они истово присягнули тьме и террору вместе с убийцами родного им киевского нацистского режима", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он добавил, что эта "так называемая непримиримая оппозиция" не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, "где о ней снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград".
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
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