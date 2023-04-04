https://ria.ru/20230404/lenoblast-1862961126.html

Ленобласть увеличила финансирование соцконтрактов

Ленобласть увеличила финансирование соцконтрактов - РИА Новости, 04.04.2023

Ленобласть увеличила финансирование соцконтрактов

Власти Ленинградской области в 2023 году направят на поддержку социальных контрактов 345,8 миллиона рублей, что в 1,2 раза больше, чем годом ранее, сообщил РИА... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:27

2023-04-04T16:27

2023-04-04T16:27

ленинградская область

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2023 году направят на поддержку социальных контрактов 345,8 миллиона рублей, что в 1,2 раза больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в 2022 году было заключено более двух тысяч таких контрактов. Максимальная выплата составила 350 тысяч рублей. Помощь получили малоимущие жители области, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Наибольшее число контрактов было заключено для индивидуальной предпринимательской деятельности и поиска работы. В пятерке самых популярных направлений бизнеса по соцконтракту – сфера ремонта одежды, обуви и оргтехники, индустрия красоты, организация питания, торговля и логистика.Оценка эффективности социальных контрактов, заключенных и завершенных в 2022 году, показала прирост размера среднедушевого дохода получателей по направлению "Осуществление предпринимательской деятельности" в среднем на 242,6%, пояснил собеседник агентства."Ежегодно финансирование соцконтрактов увеличивается. В прошлом году на эти цели было направлено 309,4 миллионов рублей. Это связано с эффективностью меры поддержки. Соцконтракт позволяет жителям повысить доход и выйти из категории нуждающихся благодаря своему труду. С помощью поддержки от государства можно переобучиться и найти новую работу, открыть свое дело, развивать личное подсобное хозяйство", ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

https://ria.ru/20230404/goroda-1862926700.html

ленинградская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ленинградская область