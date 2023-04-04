https://ria.ru/20230404/lavrov-1862782710.html
США пытаются сорвать саммит Россия — Африка, заявил Лавров
США пытаются сорвать саммит Россия — Африка, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2023
США пытаются сорвать саммит Россия — Африка, заявил Лавров
США и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия — Африка, запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T00:05
2023-04-04T00:05
2023-04-04T07:54
цены на нефть
россия
санкт-петербург
африка
сергей лавров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия — Африка, запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".Он подчеркнул, что среди стран южного континента все меньше желающих "жертвовать коренными интересами ради Вашингтона и его прихвостней, таскать "каштаны из огня" для бывших колониальных метрополий"."Поэтому попытки помешать нашему сотрудничеству с государствами Глобального Юга и Востока будут продолжаться, но их успех далеко не гарантирован", — заявил министр.Также глава МИД добавил, что России есть что предложить африканским странам, в том числе в плане обеспечения их национальной безопасности, удовлетворения потребностей в гуманитарной сфере.Министр напомнил, что на саммите обсудят такие темы, как передача технологий, развитие промышленности и критической инфраструктуры на континенте."Имеем в виду предметно обсудить участие России в проектах по цифровизации африканских государств, развитию энергетики, сельского хозяйства и добыче полезных ископаемых, обеспечению продовольственной и энергетической безопасности", — пояснил Лавров.Кроме того, он выразил уверенность в том, что саммит укрепит российско-африканское стратегическое партнерство, задаст вектор развития всему комплексу отношений с африканским континентом на среднесрочную перспективу, а также внесет существенный вклад в эффективное решение региональных и международных проблем.
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862185973.html
https://ria.ru/20230330/sammit-1861957671.html
россия
санкт-петербург
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_b56ef9751c353f76c559b198321dea3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, санкт-петербург, африка, сергей лавров, в мире
Цены на нефть, Россия, Санкт-Петербург, Африка, Сергей Лавров, В мире
США пытаются сорвать саммит Россия — Африка, заявил Лавров
Глава МИД Сергей Лавров: США пытаются сорвать второй саммит Россия — Африка
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
США и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия — Африка, запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью
газете "Аргументы и факты".
«
"США и их вассалы делают все возможное, чтобы добиться международной изоляции России. В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия — Африка, отговорить от участия в нем наших африканских друзей", — отметил Лавров.
Он подчеркнул, что среди стран южного континента все меньше желающих "жертвовать коренными интересами ради Вашингтона
и его прихвостней, таскать "каштаны из огня" для бывших колониальных метрополий".
"Поэтому попытки помешать нашему сотрудничеству с государствами Глобального Юга и Востока будут продолжаться, но их успех далеко не гарантирован", — заявил министр.
Концепция внешней политики определяет работу с Африкой и Латинской Америкой
Также глава МИД добавил, что России есть что предложить африканским странам, в том числе в плане обеспечения их национальной безопасности, удовлетворения потребностей в гуманитарной сфере.
«
"Государства Африки заинтересованы в том, чтобы Россия участвовала в подготовке их профессиональных кадров... Это лишь малая толика направлений многогранного взаимовыгодного сотрудничества между Россией и странами Африки, которое мы намерены всемерно развивать", — сказал Лавров.
Министр напомнил, что на саммите обсудят такие темы, как передача технологий, развитие промышленности и критической инфраструктуры на континенте.
"Имеем в виду предметно обсудить участие России в проектах по цифровизации африканских государств, развитию энергетики, сельского хозяйства и добыче полезных ископаемых, обеспечению продовольственной и энергетической безопасности", — пояснил Лавров.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что саммит укрепит российско-африканское стратегическое партнерство, задаст вектор развития всему комплексу отношений с африканским континентом на среднесрочную перспективу, а также внесет существенный вклад в эффективное решение региональных и международных проблем.
В МИД объяснили успех саммита "Россия-Африка", который прошел в 2019 году