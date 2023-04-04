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США пытаются сорвать саммит Россия — Африка, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2023
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00:05 04.04.2023 (обновлено: 07:54 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/lavrov-1862782710.html
США пытаются сорвать саммит Россия — Африка, заявил Лавров
США пытаются сорвать саммит Россия — Африка, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2023
США пытаются сорвать саммит Россия — Африка, заявил Лавров
США и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия — Африка, запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T00:05
2023-04-04T07:54
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия — Африка, запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".Он подчеркнул, что среди стран южного континента все меньше желающих "жертвовать коренными интересами ради Вашингтона и его прихвостней, таскать "каштаны из огня" для бывших колониальных метрополий"."Поэтому попытки помешать нашему сотрудничеству с государствами Глобального Юга и Востока будут продолжаться, но их успех далеко не гарантирован", — заявил министр.Также глава МИД добавил, что России есть что предложить африканским странам, в том числе в плане обеспечения их национальной безопасности, удовлетворения потребностей в гуманитарной сфере.Министр напомнил, что на саммите обсудят такие темы, как передача технологий, развитие промышленности и критической инфраструктуры на континенте."Имеем в виду предметно обсудить участие России в проектах по цифровизации африканских государств, развитию энергетики, сельского хозяйства и добыче полезных ископаемых, обеспечению продовольственной и энергетической безопасности", — пояснил Лавров.Кроме того, он выразил уверенность в том, что саммит укрепит российско-африканское стратегическое партнерство, задаст вектор развития всему комплексу отношений с африканским континентом на среднесрочную перспективу, а также внесет существенный вклад в эффективное решение региональных и международных проблем.
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862185973.html
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цены на нефть, россия, санкт-петербург, африка, сергей лавров, в мире
Цены на нефть, Россия, Санкт-Петербург, Африка, Сергей Лавров, В мире
США пытаются сорвать саммит Россия — Африка, заявил Лавров

Глава МИД Сергей Лавров: США пытаются сорвать второй саммит Россия — Африка

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия — Африка, запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
«

"США и их вассалы делают все возможное, чтобы добиться международной изоляции России. В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия — Африка, отговорить от участия в нем наших африканских друзей", — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что среди стран южного континента все меньше желающих "жертвовать коренными интересами ради Вашингтона и его прихвостней, таскать "каштаны из огня" для бывших колониальных метрополий".
"Поэтому попытки помешать нашему сотрудничеству с государствами Глобального Юга и Востока будут продолжаться, но их успех далеко не гарантирован", — заявил министр.
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Также глава МИД добавил, что России есть что предложить африканским странам, в том числе в плане обеспечения их национальной безопасности, удовлетворения потребностей в гуманитарной сфере.
«

"Государства Африки заинтересованы в том, чтобы Россия участвовала в подготовке их профессиональных кадров... Это лишь малая толика направлений многогранного взаимовыгодного сотрудничества между Россией и странами Африки, которое мы намерены всемерно развивать", — сказал Лавров.

Министр напомнил, что на саммите обсудят такие темы, как передача технологий, развитие промышленности и критической инфраструктуры на континенте.
"Имеем в виду предметно обсудить участие России в проектах по цифровизации африканских государств, развитию энергетики, сельского хозяйства и добыче полезных ископаемых, обеспечению продовольственной и энергетической безопасности", — пояснил Лавров.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что саммит укрепит российско-африканское стратегическое партнерство, задаст вектор развития всему комплексу отношений с африканским континентом на среднесрочную перспективу, а также внесет существенный вклад в эффективное решение региональных и международных проблем.
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