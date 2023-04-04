https://ria.ru/20230404/lavrov-1862782710.html

США пытаются сорвать саммит Россия — Африка, заявил Лавров

США пытаются сорвать саммит Россия — Африка, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2023

США пытаются сорвать саммит Россия — Африка, заявил Лавров

США и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия — Африка, запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T00:05

2023-04-04T00:05

2023-04-04T07:54

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия — Африка, запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".Он подчеркнул, что среди стран южного континента все меньше желающих "жертвовать коренными интересами ради Вашингтона и его прихвостней, таскать "каштаны из огня" для бывших колониальных метрополий"."Поэтому попытки помешать нашему сотрудничеству с государствами Глобального Юга и Востока будут продолжаться, но их успех далеко не гарантирован", — заявил министр.Также глава МИД добавил, что России есть что предложить африканским странам, в том числе в плане обеспечения их национальной безопасности, удовлетворения потребностей в гуманитарной сфере.Министр напомнил, что на саммите обсудят такие темы, как передача технологий, развитие промышленности и критической инфраструктуры на континенте."Имеем в виду предметно обсудить участие России в проектах по цифровизации африканских государств, развитию энергетики, сельского хозяйства и добыче полезных ископаемых, обеспечению продовольственной и энергетической безопасности", — пояснил Лавров.Кроме того, он выразил уверенность в том, что саммит укрепит российско-африканское стратегическое партнерство, задаст вектор развития всему комплексу отношений с африканским континентом на среднесрочную перспективу, а также внесет существенный вклад в эффективное решение региональных и международных проблем.

https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862185973.html

https://ria.ru/20230330/sammit-1861957671.html

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цены на нефть, россия, санкт-петербург, африка, сергей лавров, в мире