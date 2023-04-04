https://ria.ru/20230404/konkurs-1862998559.html
Кириенко запустил пятый сезон конкурса "Лидеры России"
Кириенко запустил пятый сезон конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 04.04.2023
Кириенко запустил пятый сезон конкурса "Лидеры России"
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко запустил пятый сезон кадрового конкурса "Лидеры России". РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:18
2023-04-04T18:18
2023-04-04T18:18
россия
сергей кириенко
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко запустил пятый сезон кадрового конкурса "Лидеры России". "Самое главное, что люди востребованы. И у вас есть возможность стать частью этой уникальной команды. Стать частью команды президента. Так что все зависит от вас, все в ваших руках. Желаю всем участникам удачи!", - сказал Кириенко на запуске пятого юбилейного сезона конкурса "Лидеры России".
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россия, сергей кириенко, общество
Россия, Сергей Кириенко, Общество
Кириенко запустил пятый сезон конкурса "Лидеры России"
Кириенко: началась регистрация участников пятого сезона конкурса "Лидеры России"