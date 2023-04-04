https://ria.ru/20230404/kitay-1862841577.html
Пекин высказался о позиции Европы в разрешении украинского кризиса
Пекин высказался о позиции Европы в разрешении украинского кризиса - РИА Новости, 04.04.2023
Пекин высказался о позиции Европы в разрешении украинского кризиса
Китай готов обсуждать с Евросоюзом политическое урегулирование украинского кризиса, надеется, что ЕС продемонстрирует "стратегическую независимость и... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:13
2023-04-04T11:13
2023-04-04T11:27
китай
пекин
украина
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Китай готов обсуждать с Евросоюзом политическое урегулирование украинского кризиса, надеется, что ЕС продемонстрирует "стратегическую независимость и политическую мудрость", заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай сыграть "конструктивную" роль в мирном урегулировании конфликта на Украине якобы из-за возможности Пекина повлиять на РФ. "Мы готовы обсуждать с европейской стороной политическое урегулирование кризиса, мы также ожидаем, что европейская сторона продемонстрирует стратегическую независимость и политическую мудрость и предпримет решительные шаги для достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе", - сказала дипломат, комментируя слова главы Еврокомиссии. Мао Нин подчеркнула, что Китай не является стороной украинского кризиса, добавив, что Пекин активно выступает за мирное решение конфликта. Мао Нин сообщила в понедельник, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5-7 апреля посетит Китай. МИД КНР ранее опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.
https://ria.ru/20230404/yuan-1862798137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, пекин, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
Китай, Пекин, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Пекин высказался о позиции Европы в разрешении украинского кризиса
МИД КНР заявил о готовности Пекина к диалогу с ЕС об урегулировании украинского кризиса
ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Китай готов обсуждать с Евросоюзом политическое урегулирование украинского кризиса, надеется, что ЕС продемонстрирует "стратегическую независимость и политическую мудрость", заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
призвала Китай сыграть "конструктивную" роль в мирном урегулировании конфликта на Украине
якобы из-за возможности Пекина повлиять на РФ
.
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"Мы готовы обсуждать с европейской стороной политическое урегулирование кризиса, мы также ожидаем, что европейская сторона продемонстрирует стратегическую независимость и политическую мудрость и предпримет решительные шаги для достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе", - сказала дипломат, комментируя слова главы Еврокомиссии.
Мао Нин подчеркнула, что Китай не является стороной украинского кризиса, добавив, что Пекин активно выступает за мирное решение конфликта.
Мао Нин сообщила в понедельник, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5-7 апреля посетит Китай.
МИД КНР ранее опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой
и Киевом
, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.
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