https://ria.ru/20230404/kitay-1862796752.html

Японский эксперт рассказал, почему Китай выступил с мирным планом

Японский эксперт рассказал, почему Китай выступил с мирным планом - РИА Новости, 04.04.2023

Японский эксперт рассказал, почему Китай выступил с мирным планом

Предлагая мирный план по урегулированию на Украине, Китай хочет продемонстрировать свою альтернативу в противопоставление тому мировому порядку, который... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T05:56

2023-04-04T05:56

2023-04-04T05:58

в мире

китай

европа

россия

си цзиньпин

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ТОКИО, 4 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Предлагая мирный план по урегулированию на Украине, Китай хочет продемонстрировать свою альтернативу в противопоставление тому мировому порядку, который существует под эгидой США, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал главный научный сотрудник одного из наиболее авторитетных в стране научных центров Фонда мира Сасакавы, специалист по вопросам безопасности и внешней политике России Тайсукэ Абиру. "Китай обнародовал своей мирный план из 12-ти пунктов. Однако сейчас практически нет вероятности того, что администрация Зеленского или администрация Путина пойдет по пути этого плана к остановке военных действий. Думаю, Китай отдает себе в этом отчет. У Китая есть две цели, для чего он предложил этот план", - сказал ученый. Первая цель – показать странам Глобального Юга – странам Африки, Азии и Латинской Америки, что Китай готов решить проблему роста цен на сырье и продовольствие. "Еще одна цель – в отношении Европы. Сейчас для Европы основной подход к проблеме Украины – это тот, которым руководит Америка. Китаю важно продемонстрировать Европе, что проблему невозможно решить, будучи только на украинской стороне. Что проблему может решить только страна, которая поддерживает отношения не только с Украиной, но с Россией. Америка хочет, поддерживая Украину, ослабить Россию, и так решить эту проблему. Позиция Европы такая же. Китай хочет показать, что американскими правилами игры эту проблему не решить. Более того, Китай хочет показать Европе, что эту проблему может решить только страна, которая может вести диалог с Россией. Иными словами – показать Европе, чья позиция по Украине в средне-, долгосрочной перспективе будет плюсом для Европы. Китаю важно проявить себя как возможному посреднику в конфликте, даже если сейчас и не будет решения, это важно продемонстрировать Европе", - подчеркнул Тайсукэ Абиру. Он отмечает и еще один аспект, который важен для Китая – постараться "вбить экономический клин между Европой и Америкой" в то время, когда США принимают очень жесткие меры против Китая. Таким образом, цель мирных предложений Китая сейчас – не в том, чтобы прийти к соглашению, а в том, чтобы продемонстрировать миру иной подход к решению проблем. "Цель Китая – не в прекращении военных действий. Это невозможно в нынешних условиях, поскольку ни Россия, ни Украина на это не пойдут сейчас. Цель Китая – продемонстрировать Глобальному Югу и Европе альтернативу США. Это главная цель Китая. То есть, даже если сейчас решить проблему не получится, важно продемонстрировать другой подход", - сказал ученый. В этой связи Тайсукэ Абиру считает символичным установление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном при посредничестве Китая незадолго до визита Си Цзиньпина в Россию. "Китай сейчас очень активно ведет себя в области дипломатии. В условиях, когда Америка не может больше быть лидером с подавляющей властью и силой, Китай пытается использовать свою экономическую и дипломатическую силу. США могут разговаривать с Саудовской Аравией, но не могут говорить с Ираном, а Китай может говорить с обоими этими государствами. Китай демонстрирует намерение установления другого миропорядка, не такого, каким был миропорядок при лидерстве США. Это проявляется и в отношении ситуации на Украине. Но, в отличие о Саудовской Аравии и Ирана, она не может быть разрешена сразу, но для Китая направление то же", - считает эксперт. Он считает, что такую же роль до кризиса на Украине начинала играть и Россия, но сейчас это более активно делает Китай. "Россия и Китай демонстрируют свою собственную позицию по отношению к правопорядку под руководством Америки. Но Китай более широко и глобально, чем Россия, хочет развернуть эту конкуренцию (с США). До начала военных действий на Украине Россия успешно занимала позиции на Ближнем Востоке, в Европе, в Азии, но, к сожалению, сейчас она вынуждена концентрироваться на проблеме Украины. Ведь Россия тоже занимает такое особое положение, что может говорить и с Саудовской Аравией, и с Ираном, но сейчас ей не до этого. То есть то, что Россия раньше делала и хотела делать, сейчас начал делать Китай", - считает Тайсукэ Абиру.

https://ria.ru/20230404/proval-1862787858.html

https://ria.ru/20230403/kurily-1862731351.html

https://ria.ru/20230401/dollar-1862306345.html

китай

европа

россия

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в мире, китай, европа, россия, си цзиньпин