https://ria.ru/20230404/kazn-1862989306.html

Член СПЧ раскритиковал предложение отменить мораторий на смертную казнь

Член СПЧ раскритиковал предложение отменить мораторий на смертную казнь - РИА Новости, 04.04.2023

Член СПЧ раскритиковал предложение отменить мораторий на смертную казнь

Предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого отменить мораторий на смертную казнь в России похоже на некое заигрывание на публику, заявил РИА Новости член Совета по РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T17:53

2023-04-04T17:53

2023-04-04T17:53

россия

санкт-петербург

кирилл кабанов

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

совет по правам человека при президенте рф (спч)

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого отменить мораторий на смертную казнь в России похоже на некое заигрывание на публику, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь в России после гибели военкора Владлена Татарского. "Это, скорее всего, некое заигрывание на публику, накануне (годовщины) ухода из жизни вождя ЛДПР решила о себе напомнить", - сказал Кабанов. По его словам, для отмены моратория надо поменять Конституцию РФ, а, во-вторых, есть риски, связанные с ошибками в судебной и правоохранительной системе. "При всем понимании необходимости ужесточения законодательства, пока у нас существует вероятность судебной ошибки, пока у нас существуют некие проблемы в правоохранительной, судебной системе, я, как человек верующий, православный, категорически против смертной казни", - сказал Кабанов. Кроме того, он напомнил, что, "для большинства пожизненное заключение страшнее смертной казни". "Когда человек сидит в рамках уголовного дела, он уже в изоляции находится, то по пожизненному приговору, всегда есть возможность выявить ошибку в этом случае", - подчеркнул Кабанов. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20230404/moratoriy-1862931494.html

https://ria.ru/20230323/kazn-1859979945.html

https://ria.ru/20230320/mironov-1859065115.html

россия

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, кирилл кабанов, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), совет по правам человека при президенте рф (спч), происшествия