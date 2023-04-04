https://ria.ru/20230404/kazn-1862989306.html
Член СПЧ раскритиковал предложение отменить мораторий на смертную казнь
Член СПЧ раскритиковал предложение отменить мораторий на смертную казнь - РИА Новости, 04.04.2023
Член СПЧ раскритиковал предложение отменить мораторий на смертную казнь
Предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого отменить мораторий на смертную казнь в России похоже на некое заигрывание на публику, заявил РИА Новости член Совета по РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:53
2023-04-04T17:53
2023-04-04T17:53
россия
санкт-петербург
кирилл кабанов
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого отменить мораторий на смертную казнь в России похоже на некое заигрывание на публику, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь в России после гибели военкора Владлена Татарского. "Это, скорее всего, некое заигрывание на публику, накануне (годовщины) ухода из жизни вождя ЛДПР решила о себе напомнить", - сказал Кабанов. По его словам, для отмены моратория надо поменять Конституцию РФ, а, во-вторых, есть риски, связанные с ошибками в судебной и правоохранительной системе. "При всем понимании необходимости ужесточения законодательства, пока у нас существует вероятность судебной ошибки, пока у нас существуют некие проблемы в правоохранительной, судебной системе, я, как человек верующий, православный, категорически против смертной казни", - сказал Кабанов. Кроме того, он напомнил, что, "для большинства пожизненное заключение страшнее смертной казни". "Когда человек сидит в рамках уголовного дела, он уже в изоляции находится, то по пожизненному приговору, всегда есть возможность выявить ошибку в этом случае", - подчеркнул Кабанов. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20230404/moratoriy-1862931494.html
https://ria.ru/20230323/kazn-1859979945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, кирилл кабанов, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), совет по правам человека при президенте рф (спч), происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Кирилл Кабанов, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ), Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Происшествия
Член СПЧ раскритиковал предложение отменить мораторий на смертную казнь
Член СПЧ назвал предложение отменить мораторий на смертную казнь заигрыванием на публику
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого отменить мораторий на смертную казнь в России похоже на некое заигрывание на публику, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь в России после гибели военкора Владлена Татарского
.
Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь
"Это, скорее всего, некое заигрывание на публику, накануне (годовщины) ухода из жизни вождя ЛДПР решила о себе напомнить", - сказал Кабанов.
По его словам, для отмены моратория надо поменять Конституцию РФ, а, во-вторых, есть риски, связанные с ошибками в судебной и правоохранительной системе.
"При всем понимании необходимости ужесточения законодательства, пока у нас существует вероятность судебной ошибки, пока у нас существуют некие проблемы в правоохранительной, судебной системе, я, как человек верующий, православный, категорически против смертной казни", - сказал Кабанов.
Кроме того, он напомнил, что, "для большинства пожизненное заключение страшнее смертной казни".
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"Когда человек сидит в рамках уголовного дела, он уже в изоляции находится, то по пожизненному приговору, всегда есть возможность выявить ошибку в этом случае", - подчеркнул Кабанов.
В воскресенье в Петербурге
в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК
считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины
с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК
*. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.
*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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