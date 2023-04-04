Рейтинг@Mail.ru
Член СПЧ раскритиковал предложение отменить мораторий на смертную казнь - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/kazn-1862989306.html
Член СПЧ раскритиковал предложение отменить мораторий на смертную казнь
Член СПЧ раскритиковал предложение отменить мораторий на смертную казнь - РИА Новости, 04.04.2023
Член СПЧ раскритиковал предложение отменить мораторий на смертную казнь
Предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого отменить мораторий на смертную казнь в России похоже на некое заигрывание на публику, заявил РИА Новости член Совета по РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:53
2023-04-04T17:53
россия
санкт-петербург
кирилл кабанов
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f51ed5f797e2b47b628c7a11f181905.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого отменить мораторий на смертную казнь в России похоже на некое заигрывание на публику, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь в России после гибели военкора Владлена Татарского. "Это, скорее всего, некое заигрывание на публику, накануне (годовщины) ухода из жизни вождя ЛДПР решила о себе напомнить", - сказал Кабанов. По его словам, для отмены моратория надо поменять Конституцию РФ, а, во-вторых, есть риски, связанные с ошибками в судебной и правоохранительной системе. "При всем понимании необходимости ужесточения законодательства, пока у нас существует вероятность судебной ошибки, пока у нас существуют некие проблемы в правоохранительной, судебной системе, я, как человек верующий, православный, категорически против смертной казни", - сказал Кабанов. Кроме того, он напомнил, что, "для большинства пожизненное заключение страшнее смертной казни". "Когда человек сидит в рамках уголовного дела, он уже в изоляции находится, то по пожизненному приговору, всегда есть возможность выявить ошибку в этом случае", - подчеркнул Кабанов. В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20230404/moratoriy-1862931494.html
https://ria.ru/20230323/kazn-1859979945.html
https://ria.ru/20230320/mironov-1859065115.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1114c6cbf8e6d13e1d4b9f9b194ce4b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, кирилл кабанов, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), совет по правам человека при президенте рф (спч), происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Кирилл Кабанов, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ), Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Происшествия
Член СПЧ раскритиковал предложение отменить мораторий на смертную казнь

Член СПЧ назвал предложение отменить мораторий на смертную казнь заигрыванием на публику

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого отменить мораторий на смертную казнь в России похоже на некое заигрывание на публику, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь в России после гибели военкора Владлена Татарского.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь
Вчера, 15:22
"Это, скорее всего, некое заигрывание на публику, накануне (годовщины) ухода из жизни вождя ЛДПР решила о себе напомнить", - сказал Кабанов.
По его словам, для отмены моратория надо поменять Конституцию РФ, а, во-вторых, есть риски, связанные с ошибками в судебной и правоохранительной системе.
"При всем понимании необходимости ужесточения законодательства, пока у нас существует вероятность судебной ошибки, пока у нас существуют некие проблемы в правоохранительной, судебной системе, я, как человек верующий, православный, категорически против смертной казни", - сказал Кабанов.
Кроме того, он напомнил, что, "для большинства пожизненное заключение страшнее смертной казни".
Остов автомобиля, взорвавшегося во дворе жилого дома в городе Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Запорожские власти предложили снять мораторий на казнь для террористов
23 марта, 11:01
"Когда человек сидит в рамках уголовного дела, он уже в изоляции находится, то по пожизненному приговору, всегда есть возможность выявить ошибку в этом случае", - подчеркнул Кабанов.
В воскресенье в Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*. СК РФ сообщил, что переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на более тяжкую статью - о теракте. По данным Минздрава России на утро вторника, за медицинской помощью после взрыва в кафе в Петербурге обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 пострадавших.
*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время пресс-подхода перед пленарным заседанием Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Сергей Миронов: СРЗП будет настаивать на смертной казни за педофилию
20 марта, 13:00
 
РоссияСанкт-ПетербургКирилл КабановВладлен ТатарскийСледственный комитет России (СК РФ)Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала