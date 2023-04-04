Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия получила "Искандер", способный использовать ядерные ракеты - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 04.04.2023 (обновлено: 13:28 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/iskander-1862867035.html
Белоруссия получила "Искандер", способный использовать ядерные ракеты
Белоруссия получила "Искандер", способный использовать ядерные ракеты - РИА Новости, 04.04.2023
Белоруссия получила "Искандер", способный использовать ядерные ракеты
Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении, уже началось... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:30
2023-04-04T13:28
безопасность
белоруссия
россия
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862859882_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_735ddebd58dc9d9161987c0908dad509.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении, уже началось обучение белорусских расчетов порядку его применения, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. "Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. "С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства", - добавил министр.
https://ria.ru/20230403/oruzhie-1862627360.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862859882_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_40c979c93411bfa71b9adb6c515bd2a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, россия, сергей шойгу
Безопасность, Белоруссия, Россия, Сергей Шойгу
Белоруссия получила "Искандер", способный использовать ядерные ракеты

Глава Минобороны России Шойгу: Белоруссии передали ракетный комплекс "Искандер"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М"
Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер-М - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении, уже началось обучение белорусских расчетов порядку его применения, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.
"Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
"С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства", - добавил министр.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Песков высказался об обучении белорусских военных управлять ядерным оружием
3 апреля, 13:03
 
БезопасностьБелоруссияРоссияСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала