https://ria.ru/20230404/iskander-1862867035.html
Белоруссия получила "Искандер", способный использовать ядерные ракеты
Белоруссия получила "Искандер", способный использовать ядерные ракеты - РИА Новости, 04.04.2023
Белоруссия получила "Искандер", способный использовать ядерные ракеты
Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении, уже началось... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:30
2023-04-04T12:30
2023-04-04T13:28
безопасность
белоруссия
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении, уже началось обучение белорусских расчетов порядку его применения, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. "Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. "С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства", - добавил министр.
https://ria.ru/20230403/oruzhie-1862627360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, россия, сергей шойгу
Безопасность, Белоруссия, Россия, Сергей Шойгу
Белоруссия получила "Искандер", способный использовать ядерные ракеты
Глава Минобороны России Шойгу: Белоруссии передали ракетный комплекс "Искандер"
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении, уже началось обучение белорусских расчетов порядку его применения, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.
"Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
"С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства", - добавил министр.
Песков высказался об обучении белорусских военных управлять ядерным оружием