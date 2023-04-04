https://ria.ru/20230404/iskander-1862867035.html

Белоруссия получила "Искандер", способный использовать ядерные ракеты

Белоруссия получила "Искандер", способный использовать ядерные ракеты - РИА Новости, 04.04.2023

Белоруссия получила "Искандер", способный использовать ядерные ракеты

Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении, уже началось... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:30

2023-04-04T12:30

2023-04-04T13:28

безопасность

белоруссия

россия

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862859882_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_735ddebd58dc9d9161987c0908dad509.jpg

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении, уже началось обучение белорусских расчетов порядку его применения, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. "Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. "С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства", - добавил министр.

https://ria.ru/20230403/oruzhie-1862627360.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, белоруссия, россия, сергей шойгу