https://ria.ru/20230404/grossi-1862815496.html

В Калининграде рассказали, чего ждут от визита Гросси

В Калининграде рассказали, чего ждут от визита Гросси - РИА Новости, 04.04.2023

В Калининграде рассказали, чего ждут от визита Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду в Калининграде обсудит тему безопасности Запорожской атомной... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T09:50

2023-04-04T09:50

2023-04-04T09:50

общество

калининград

энергодар

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861593125_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_c6ee7c41fa1581416f551319aeb15e44.jpg

КАЛИНИНГРАД, 4 апр - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду в Калининграде обсудит тему безопасности Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, назвав предстоящие переговоры "высокого уровня значимости для всего мира". Ранее представитель МАГАТЭ заявил, что Гросси в среду посетит Калининград, где планирует обсудить безопасность Запорожской атомной электростанции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября прошлого года.

калининград

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, калининград, энергодар, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс