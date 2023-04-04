В Калининграде рассказали, чего ждут от визита Гросси
Власти Калининграда ждут значимых для всего мира переговоров с Гросси по безопасности ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 4 апр - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду в Калининграде обсудит тему безопасности Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, назвав предстоящие переговоры "высокого уровня значимости для всего мира".
Ранее представитель МАГАТЭ заявил, что Гросси в среду посетит Калининград, где планирует обсудить безопасность Запорожской атомной электростанции.
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"Это не первый визит господина Гросси в Калининград. Нам очень приятно, что наш регион в очередной раз был выбран в качестве места проведения переговоров столь высокого уровня значимости для всего мира", - сказал Лысков.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября прошлого года.