https://ria.ru/20230404/granitsa-1862874183.html

Шойгу предупредил об опасности действий Запада у границ России и Белоруссии

Шойгу предупредил об опасности действий Запада у границ России и Белоруссии - РИА Новости, 04.04.2023

Шойгу предупредил об опасности действий Запада у границ России и Белоруссии

Действия США и НАТО создают риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной военной операции это не повлияет, заявил во вторник министр... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:47

2023-04-04T12:47

2023-04-04T12:47

безопасность

сергей шойгу

россия

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846323681_270:0:2948:1506_1920x0_80_0_0_1f0c28a4ce4ce97e4208cbcc4e52fc91.jpg

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Действия США и НАТО создают риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной военной операции это не повлияет, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862792235.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, россия, нато, сша