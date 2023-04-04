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Шойгу предупредил об опасности действий Запада у границ России и Белоруссии - РИА Новости, 04.04.2023
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12:47 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/granitsa-1862874183.html
Шойгу предупредил об опасности действий Запада у границ России и Белоруссии
Шойгу предупредил об опасности действий Запада у границ России и Белоруссии - РИА Новости, 04.04.2023
Шойгу предупредил об опасности действий Запада у границ России и Белоруссии
Действия США и НАТО создают риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной военной операции это не повлияет, заявил во вторник министр... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:47
2023-04-04T12:47
безопасность
сергей шойгу
россия
нато
сша
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Действия США и НАТО создают риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной военной операции это не повлияет, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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безопасность, сергей шойгу, россия, нато, сша
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, НАТО, США
Шойгу предупредил об опасности действий Запада у границ России и Белоруссии

Шойгу: действия США и НАТО у границ России и Белоруссии создают риски расширения конфликта

© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Leopard 2 в Литве
Танк Leopard 2 в Литве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Leopard 2 в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Действия США и НАТО создают риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной военной операции это не повлияет, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"НАТО проводит комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии. В ближайшее время членом альянса станет Финляндия. Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Эксперт рассказал, что получит Финляндия от членства в НАТО
Вчера, 03:15
 
БезопасностьСергей ШойгуРоссияНАТОСША
 
 
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