https://ria.ru/20230404/granitsa-1862874183.html
Шойгу предупредил об опасности действий Запада у границ России и Белоруссии
Шойгу предупредил об опасности действий Запада у границ России и Белоруссии - РИА Новости, 04.04.2023
Шойгу предупредил об опасности действий Запада у границ России и Белоруссии
Действия США и НАТО создают риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной военной операции это не повлияет, заявил во вторник министр... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:47
2023-04-04T12:47
2023-04-04T12:47
безопасность
сергей шойгу
россия
нато
сша
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Действия США и НАТО создают риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной военной операции это не повлияет, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862792235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, россия, нато, сша
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, НАТО, США
Шойгу предупредил об опасности действий Запада у границ России и Белоруссии
Шойгу: действия США и НАТО у границ России и Белоруссии создают риски расширения конфликта