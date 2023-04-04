https://ria.ru/20230404/goroda-1862926700.html
Два города Ленобласти вошли в топ Минстроя по качеству городской среды
Два города Ленобласти вошли в топ Минстроя по качеству городской среды - РИА Новости, 04.04.2023
Два города Ленобласти вошли в топ Минстроя по качеству городской среды
Два города Ленинградской области попали в число лидеров по результатам индекса качества городской среды министерства строительства и жилищно-коммунального... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:14
2023-04-04T15:14
2023-04-04T15:14
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
кингисепп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Два города Ленинградской области попали в число лидеров по результатам индекса качества городской среды министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, молодой город Кудрово стал первым по комфортности проживания в группе "Средние города" с населением от 50 до 100 тысяч человек, а город Кингисепп занял третье место в категории "Малые города", в которых проживают от 25 до 50 тысяч человек.В пресс-службе добавили, что индекс рассчитывается на основе 36 различных индикаторов качества городской среды, среди которых – состояние жилого фонда, развитие общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, озеленение территорий, а также благоустройство общегородского пространства."Федеральный рейтинг в очередной раз подтвердил, что города Ленинградской области развиваются и становятся современными и комфортными. Очень важно, что лидерами рейтинга стали не только города-новостройки, но и Кингисепп, основанный в 1384 году и находящийся более чем в 100 километрах от зоны агломерации. Вместе с тем и власти, и жители понимают, как много еще можно изменить к лучшему даже в городах-победителях, а тем более — в остальных городах области. Мы видим, как растет год от года интерес жителей к определению объектов программы "Комфортная городская среда", к участию в субботниках и социальных инициативах. Уверен, именно совместная работа и наши общие усилия помогают добиваться успеха", — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, за последние два года в Кудрово было благоустроено три общественных территории по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", который реализуется по инициативе президента России. Также за последние пять лет построено пять школ, 16 детских садов и два пожарных депо. Сейчас к запуску готовится новая поликлиника на 600 посещений в смену.
https://ria.ru/20230306/transformatsiya-1856216984.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), кингисепп
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Кингисепп
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Два города Ленинградской области попали в число лидеров по результатам индекса качества городской среды министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, молодой город Кудрово стал первым по комфортности проживания в группе "Средние города" с населением от 50 до 100 тысяч человек, а город Кингисепп
занял третье место в категории "Малые города", в которых проживают от 25 до 50 тысяч человек.
В пресс-службе добавили, что индекс рассчитывается на основе 36 различных индикаторов качества городской среды, среди которых – состояние жилого фонда, развитие общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, озеленение территорий, а также благоустройство общегородского пространства.
"Федеральный рейтинг в очередной раз подтвердил, что города Ленинградской области развиваются и становятся современными и комфортными. Очень важно, что лидерами рейтинга стали не только города-новостройки, но и Кингисепп, основанный в 1384 году и находящийся более чем в 100 километрах от зоны агломерации. Вместе с тем и власти, и жители понимают, как много еще можно изменить к лучшему даже в городах-победителях, а тем более — в остальных городах области. Мы видим, как растет год от года интерес жителей к определению объектов программы "Комфортная городская среда", к участию в субботниках и социальных инициативах. Уверен, именно совместная работа и наши общие усилия помогают добиваться успеха", — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, за последние два года в Кудрово было благоустроено три общественных территории по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", который реализуется по инициативе президента России. Также за последние пять лет построено пять школ, 16 детских садов и два пожарных депо. Сейчас к запуску готовится новая поликлиника на 600 посещений в смену.
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