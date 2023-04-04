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Над Генеральным штабом Финляндии подняли флаг НАТО
Над Генеральным штабом Финляндии подняли флаг НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Над Генеральным штабом Финляндии подняли флаг НАТО
Флаг Организации североатлантического договора поднят над Генеральным штабом Сил обороны Финляндии, сообщает Минобороны страны в Twitter. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:42
2023-04-04T16:42
2023-04-04T17:13
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр - РИА Новости. Флаг Организации североатлантического договора поднят над Генеральным штабом Сил обороны Финляндии, сообщает Минобороны страны в Twitter. "Финляндия является членом НАТО. Четвертого апреля 2023 года над Генеральным штабом был поднят флаг НАТО. Членство Финляндии делает НАТО сильнее, а Финляндию безопаснее", - говорится в сообщении Минобороны, где также размещено видео поднятия флага. Вступление Финляндии в НАТО происходит в годовщину подписания Североатлантического договора в 1949 году в Вашингтоне.
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в мире, финляндия, нато, вашингтон (штат)
В мире, Финляндия, НАТО, Вашингтон (штат)
Над Генеральным штабом Финляндии подняли флаг НАТО
Флаг НАТО подняли над Генеральным штабом Сил обороны Финляндии