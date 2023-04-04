https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862916004.html

Финляндия может изменить концепцию внешней политики, считает эксперт

Финляндия может изменить концепцию внешней политики, считает эксперт - РИА Новости, 04.04.2023

Финляндия может изменить концепцию внешней политики, считает эксперт

Финляндии после присоединения к НАТО придется, скорее всего, заново составлять концепцию своей внешней политики, поскольку о нейтральности теперь говорить... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:47

2023-04-04T14:47

2023-04-04T14:47

финляндия

россия

владимир оленченко

российская академия наук

нато

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Финляндии после присоединения к НАТО придется, скорее всего, заново составлять концепцию своей внешней политики, поскольку о нейтральности теперь говорить сложно, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО во вторник, 4 апреля. Ранее в Кремле заявляли, что Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. "Риск заключается в том, что внешняя политика Финляндии, которая была до этого нейтральной, то есть независимая становится зависимой, соответственно, возникают трудности, как ее теперь осуществлять, и главное концептуальное – ее надо теперь составлять заново. Если до этого мы могли рассуждать, насколько свободен в выборе тот или иной политик, то сейчас перед ними стоит проблема, приспосабливаться ли к блоковому мышлению", - сказал он в беседе с агентством. Оленченко также указал, что территория страны теперь попадает под юрисдикцию НАТО и надо быть готовым к тому, что там могут проходить военные маневры в то время, которое удобно альянсу. "НАТО наверняка захотят теперь там разместить инфраструктуру и подразделения, мы это без внимания не можем оставлять. Соответственно, нам придётся на своей территории выстраивать что-то симметричное и адекватное. А это дополнительная напряженность. В любом случае это не будет способствовать добрососедским отношениям. Нам придется реагировать. В любом случае увеличивается линия соприкосновения с НАТО, физическая или виртуальная", - сказал он. Ранее аналитик отдела стратегического развития Института международных исследований МГИМО Никита Липунов в беседе с РИА Новости отметил, что Финляндия уже давно интегрирована в военную инфраструктуру НАТО, но с официальным вступлением в альянс получает юридические гарантии по 5-й статье Североатлантического договора. Кроме того, граница России и НАТО увеличивается почти в два раза, в обозримом будущем там может появиться ограниченный военный контингент, а США могут получить доступ ко всей военной инфраструктуре страны. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, заявил ранее МИД РФ.

https://ria.ru/20230404/nato-1862881622.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-04-04T14:47 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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финляндия, россия, владимир оленченко, российская академия наук, нато