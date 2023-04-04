https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862916004.html
Финляндия может изменить концепцию внешней политики, считает эксперт
Финляндия может изменить концепцию внешней политики, считает эксперт - РИА Новости, 04.04.2023
Финляндия может изменить концепцию внешней политики, считает эксперт
Финляндии после присоединения к НАТО придется, скорее всего, заново составлять концепцию своей внешней политики, поскольку о нейтральности теперь говорить... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:47
2023-04-04T14:47
2023-04-04T14:47
финляндия
россия
владимир оленченко
российская академия наук
нато
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Финляндии после присоединения к НАТО придется, скорее всего, заново составлять концепцию своей внешней политики, поскольку о нейтральности теперь говорить сложно, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО во вторник, 4 апреля. Ранее в Кремле заявляли, что Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. "Риск заключается в том, что внешняя политика Финляндии, которая была до этого нейтральной, то есть независимая становится зависимой, соответственно, возникают трудности, как ее теперь осуществлять, и главное концептуальное – ее надо теперь составлять заново. Если до этого мы могли рассуждать, насколько свободен в выборе тот или иной политик, то сейчас перед ними стоит проблема, приспосабливаться ли к блоковому мышлению", - сказал он в беседе с агентством. Оленченко также указал, что территория страны теперь попадает под юрисдикцию НАТО и надо быть готовым к тому, что там могут проходить военные маневры в то время, которое удобно альянсу. "НАТО наверняка захотят теперь там разместить инфраструктуру и подразделения, мы это без внимания не можем оставлять. Соответственно, нам придётся на своей территории выстраивать что-то симметричное и адекватное. А это дополнительная напряженность. В любом случае это не будет способствовать добрососедским отношениям. Нам придется реагировать. В любом случае увеличивается линия соприкосновения с НАТО, физическая или виртуальная", - сказал он. Ранее аналитик отдела стратегического развития Института международных исследований МГИМО Никита Липунов в беседе с РИА Новости отметил, что Финляндия уже давно интегрирована в военную инфраструктуру НАТО, но с официальным вступлением в альянс получает юридические гарантии по 5-й статье Североатлантического договора. Кроме того, граница России и НАТО увеличивается почти в два раза, в обозримом будущем там может появиться ограниченный военный контингент, а США могут получить доступ ко всей военной инфраструктуре страны. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, заявил ранее МИД РФ.
https://ria.ru/20230404/nato-1862881622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
2023-04-04T14:47
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РИА Новости
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финляндия, россия, владимир оленченко, российская академия наук, нато
Финляндия, Россия, Владимир Оленченко, Российская академия наук, НАТО
Финляндия может изменить концепцию внешней политики, считает эксперт
Эксперт Оленченко: Финляндия, вступив в НАТО, может изменить концепцию внешней политики
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Финляндии после присоединения к НАТО придется, скорее всего, заново составлять концепцию своей внешней политики, поскольку о нейтральности теперь говорить сложно, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО во вторник, 4 апреля. Ранее в Кремле заявляли, что Россия
сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки
со стороны Москвы
не исходило никакой угрозы.
Песков: вступление Финляндии в НАТО отличается от ситуации с Украиной
"Риск заключается в том, что внешняя политика Финляндии, которая была до этого нейтральной, то есть независимая становится зависимой, соответственно, возникают трудности, как ее теперь осуществлять, и главное концептуальное – ее надо теперь составлять заново. Если до этого мы могли рассуждать, насколько свободен в выборе тот или иной политик, то сейчас перед ними стоит проблема, приспосабливаться ли к блоковому мышлению", - сказал он в беседе с агентством.
Оленченко также указал, что территория страны теперь попадает под юрисдикцию НАТО и надо быть готовым к тому, что там могут проходить военные маневры в то время, которое удобно альянсу.
НАТО увязла на Украине по горло
"НАТО наверняка захотят теперь там разместить инфраструктуру и подразделения, мы это без внимания не можем оставлять. Соответственно, нам придётся на своей территории выстраивать что-то симметричное и адекватное. А это дополнительная напряженность. В любом случае это не будет способствовать добрососедским отношениям. Нам придется реагировать. В любом случае увеличивается линия соприкосновения с НАТО, физическая или виртуальная", - сказал он.
Ранее аналитик отдела стратегического развития Института международных исследований МГИМО
Никита Липунов в беседе с РИА Новости отметил, что Финляндия уже давно интегрирована в военную инфраструктуру НАТО, но с официальным вступлением в альянс получает юридические гарантии по 5-й статье Североатлантического договора. Кроме того, граница России и НАТО увеличивается почти в два раза, в обозримом будущем там может появиться ограниченный военный контингент, а США
могут получить доступ ко всей военной инфраструктуре страны.
Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, заявил ранее МИД РФ.