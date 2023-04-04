https://ria.ru/20230404/emirates-1863018040.html

Emirates опровергла информацию о возможности оплаты билетов через СБП

Emirates опровергла информацию о возможности оплаты билетов через СБП - РИА Новости, 04.04.2023

Emirates опровергла информацию о возможности оплаты билетов через СБП

Совершающая вылеты из Дубая авиакомпания Emirates опровергла информацию о возможности использования выпущенных банками России карт для оплаты билетов через... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T19:55

2023-04-04T19:55

2023-04-04T20:47

экономика

россия

emirates

дубай

оаэ

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ДОХА, 4 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Совершающая вылеты из Дубая авиакомпания Emirates опровергла информацию о возможности использования выпущенных банками России карт для оплаты билетов через систему быстрых платежей (СБП) вне России.Ранее российские СМИ сообщили, что ряд иностранных авиакомпаний ввели возможность оплаты за билеты для россиян с использованием выпущенных в РФ банковских карт через СПБ."На официальном сайте Emirates российские клиенты могут оплачивать авиабилеты только с помощью карт иностранных банков. В России клиенты могут лично посетить московский офис авиакомпании и приобрести авиабилеты, используя карты российских или иностранных банков. Система быстрых платежей (СБП) для оплаты недоступна", - сообщили РИА Новости в компании.В ней также рассказали, что клиенты могут совершать операции с использованием карт российских банков на сайтах и в офисах туристических агентств в России. Однако карты российских банков в офисах за рубежом, в том числе в ОАЭ, не принимаются. Перевозчик подчеркнул, что "обязательством Emirates является соблюдение текущих законов во всех странах, в которых компания осуществляет свою деятельность".

https://ria.ru/20230206/sbp-1850040739.html

россия

дубай

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, emirates, дубай, оаэ