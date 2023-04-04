https://ria.ru/20230404/eksport-1862796429.html

"Худшее — впереди". В Австрии рассказали о проблеме, грозящей Европе

"Худшее — впереди". В Австрии рассказали о проблеме, грозящей Европе - РИА Новости, 04.04.2023

"Худшее — впереди". В Австрии рассказали о проблеме, грозящей Европе

Импортеров в ЕС ожидают большие трудности, если США запретят экспорт сжиженного газа, написала в Twitter экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T05:43

2023-04-04T05:43

2023-04-04T10:29

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цены на нефть

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карин кнайсль

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Импортеров в ЕС ожидают большие трудности, если США запретят экспорт сжиженного газа, написала в Twitter экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американские производители не смогут ускорить добычу нефти до уровня, необходимого для компенсации сокращения добычи ОПЕК+.В мае 2020 года ОПЕК+ сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, а затем не раз корректировал эти квоты. В августе 2022-го их практически полностью отменили, но с ноября альянс вновь сократил добычу на два миллиона баррелей.

https://ria.ru/20230404/neftedobycha-1862782269.html

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экономика, цены на нефть, европа, сша, австрия, карин кнайсль, евросоюз, опек, twitter