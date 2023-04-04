"Худшее — впереди". В Австрии рассказали о проблеме, грозящей Европе
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Европу ждет худшее, если США запретят экспорт СПГ
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Импортеров в ЕС ожидают большие трудности, если США запретят экспорт сжиженного газа, написала в Twitter экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
«
"Сланцевый бум был основан, в частности, на низких процентных ставках. Кредит, созданный для постоянного притока денег. Если США запретят экспорт СПГ для удержания цен на низком уровне, то всем этим новомодным импортерам ЕС придется принимать очень жесткие решения. При отсутствии здравого смысла худшее для Брюсселя еще впереди", — заявила бывший министр.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американские производители не смогут ускорить добычу нефти до уровня, необходимого для компенсации сокращения добычи ОПЕК+.
В мае 2020 года ОПЕК+ сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, а затем не раз корректировал эти квоты. В августе 2022-го их практически полностью отменили, но с ноября альянс вновь сократил добычу на два миллиона баррелей.