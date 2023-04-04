Рейтинг@Mail.ru
Российские войска продолжают планомерное освобождение Донбасса - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/donbass-1862865767.html
Российские войска продолжают планомерное освобождение Донбасса
Российские войска продолжают планомерное освобождение Донбасса - РИА Новости, 04.04.2023
Российские войска продолжают планомерное освобождение Донбасса
Российские Вооруженные силы продолжают освобождать территорию Донбасса, планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на лиманском,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:27
2023-04-04T12:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871776_0:120:2975:1793_1920x0_80_0_0_b5eb483161410c5194e6dd3eab63a461.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские Вооруженные силы продолжают освобождать территорию Донбасса, планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на лиманском, купянском направлениях, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Вначале о ходе специальной военной операции. Вооруженные Силы России продолжают освобождать территорию Донбасса. Планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на лиманском, купянском направлениях", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60d580458b9d8ee0b155e466e5ecb8f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика
Российские войска продолжают планомерное освобождение Донбасса

Шойгу заявил, что российские войска продолжают планомерное освобождение Донбасса

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкТанк Т-72 в ДНР
Танк Т-72 в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские Вооруженные силы продолжают освобождать территорию Донбасса, планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на лиманском, купянском направлениях, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Вначале о ходе специальной военной операции. Вооруженные Силы России продолжают освобождать территорию Донбасса. Планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на лиманском, купянском направлениях", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала