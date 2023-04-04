https://ria.ru/20230404/donbass-1862865767.html
Российские войска продолжают планомерное освобождение Донбасса
Российские войска продолжают планомерное освобождение Донбасса - РИА Новости, 04.04.2023
Российские войска продолжают планомерное освобождение Донбасса
Российские Вооруженные силы продолжают освобождать территорию Донбасса, планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на лиманском,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:27
2023-04-04T12:27
2023-04-04T12:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские Вооруженные силы продолжают освобождать территорию Донбасса, планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на лиманском, купянском направлениях, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Вначале о ходе специальной военной операции. Вооруженные Силы России продолжают освобождать территорию Донбасса. Планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на лиманском, купянском направлениях", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика
Российские войска продолжают планомерное освобождение Донбасса
Шойгу заявил, что российские войска продолжают планомерное освобождение Донбасса