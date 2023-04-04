https://ria.ru/20230404/donbass-1862865767.html

Российские войска продолжают планомерное освобождение Донбасса

Российские войска продолжают планомерное освобождение Донбасса - РИА Новости, 04.04.2023

Российские войска продолжают планомерное освобождение Донбасса

Российские Вооруженные силы продолжают освобождать территорию Донбасса, планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на лиманском,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:27

2023-04-04T12:27

2023-04-04T12:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские Вооруженные силы продолжают освобождать территорию Донбасса, планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на лиманском, купянском направлениях, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Вначале о ходе специальной военной операции. Вооруженные Силы России продолжают освобождать территорию Донбасса. Планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на лиманском, купянском направлениях", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика