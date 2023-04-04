https://ria.ru/20230404/avariya-1862804797.html

В Нидерландах один человек погиб в результате железнодорожной аварии

В Нидерландах один человек погиб в результате железнодорожной аварии - РИА Новости, 04.04.2023

В Нидерландах один человек погиб в результате железнодорожной аварии

Один человек погиб при сходе пассажирского поезда с рельсов в Нидерландах, передает агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:36

2023-04-04T08:36

2023-04-04T10:26

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Один человек погиб при сходе пассажирского поезда с рельсов в Нидерландах, передает агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на экстренные службы передавало, что около 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов. Спасательные бригады прибыли на место схода поезда с рельсов после его столкновения со строительным оборудованием на путях недалеко от деревни Воорсхотен в провинции Южная Голландия. Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на заявление Нидерландских железных дорог (NS) в своем Twitter-аккаунте добавило, что поезда между городом Лейден и некоторыми районами Гааги отменены из-за аварии. Первоначально агентство Рейтер передавало, что произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, затем информация была уточнена. Агентство добавляет, что представитель Нидерландских железных дорог (NS) Эрик Крузе заявил, не сообщив подробности, что грузовой поезд участвовал в аварии.

https://ria.ru/20230327/avariya-1861050585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нидерланды, гаага