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В Нидерландах один человек погиб в результате железнодорожной аварии - РИА Новости, 04.04.2023
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08:36 04.04.2023 (обновлено: 10:26 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/avariya-1862804797.html
В Нидерландах один человек погиб в результате железнодорожной аварии
В Нидерландах один человек погиб в результате железнодорожной аварии - РИА Новости, 04.04.2023
В Нидерландах один человек погиб в результате железнодорожной аварии
Один человек погиб при сходе пассажирского поезда с рельсов в Нидерландах, передает агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:36
2023-04-04T10:26
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Один человек погиб при сходе пассажирского поезда с рельсов в Нидерландах, передает агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на экстренные службы передавало, что около 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов. Спасательные бригады прибыли на место схода поезда с рельсов после его столкновения со строительным оборудованием на путях недалеко от деревни Воорсхотен в провинции Южная Голландия. Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на заявление Нидерландских железных дорог (NS) в своем Twitter-аккаунте добавило, что поезда между городом Лейден и некоторыми районами Гааги отменены из-за аварии. Первоначально агентство Рейтер передавало, что произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, затем информация была уточнена. Агентство добавляет, что представитель Нидерландских железных дорог (NS) Эрик Крузе заявил, не сообщив подробности, что грузовой поезд участвовал в аварии.
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в мире, нидерланды, гаага
В мире, Нидерланды, Гаага
В Нидерландах один человек погиб в результате железнодорожной аварии

Reuters: один человек погиб при сходе пассажирского поезда с рельсов в Нидерландах

© AP Photo / Peter DejongНа месте схода поезда с рельсов в Нидерландах
На месте схода поезда с рельсов в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Peter Dejong
На месте схода поезда с рельсов в Нидерландах
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Один человек погиб при сходе пассажирского поезда с рельсов в Нидерландах, передает агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на экстренные службы передавало, что около 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов. Спасательные бригады прибыли на место схода поезда с рельсов после его столкновения со строительным оборудованием на путях недалеко от деревни Воорсхотен в провинции Южная Голландия. Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на заявление Нидерландских железных дорог (NS) в своем Twitter-аккаунте добавило, что поезда между городом Лейден и некоторыми районами Гааги отменены из-за аварии.
«
"Экстренные службы Нидерландов сообщили, что по меньшей мере один человек погиб, 30 пострадали, многие серьезно, после того, как пассажирский поезд, перевозивший около 50 человек, сошел с рельсов в Нидерландах", - передает агентство во вторник.
Первоначально агентство Рейтер передавало, что произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, затем информация была уточнена. Агентство добавляет, что представитель Нидерландских железных дорог (NS) Эрик Крузе заявил, не сообщив подробности, что грузовой поезд участвовал в аварии.
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