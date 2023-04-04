https://ria.ru/20230404/niderlandy-1862802045.html

В Нидерландах пострадали около 30 человек при сходе поезда с рельсов

В Нидерландах пострадали около 30 человек при сходе поезда с рельсов - РИА Новости, 04.04.2023

В Нидерландах пострадали около 30 человек при сходе поезда с рельсов

Около 30 человек пострадали при сходе пассажирского поезда с рельсов в Нидерландах, передает агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T07:58

2023-04-04T07:58

2023-04-04T10:25

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Около 30 человек пострадали при сходе пассажирского поезда с рельсов в Нидерландах, передает агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы. Ранее агентство передавало со ссылкой на экстренные службы, что пострадали несколько десятков человек. "Нидерландские экстренные службы сообщили, что около 30 человек пострадали, многие серьезно, после того, как пассажирский поезд, перевозивший по меньшей мере 50 человек, сошел с рельсов в Нидерландах утром во вторник после столкновения со строительным оборудованием на пути", - передает агентство. Ранее сообщалось, что спасательные бригады прибыли на место схода поезда с рельсов недалеко от деревни Воорсхотен в провинции Южная Голландия. Кроме того, агентство со ссылкой на заявление Нидерландских железных дорог (NS) в своем Twitter-аккаунте добавило, что поезда между городом Лейден и некоторыми районами Гааги отменены из-за аварии. Первоначально агентство передавало, что произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, затем информация была уточнена.

https://ria.ru/20230328/poezd-1861390909.html

https://ria.ru/20230330/poezd-1861862546.html

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в мире, нидерланды, южная голландия, гаага