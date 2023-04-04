https://ria.ru/20230404/arest-1862925167.html
Следствие запросило арест фигурантки дела об убийстве Татарского
Следствие запросило арест фигурантки дела об убийстве Татарского - РИА Новости, 04.04.2023
Следствие запросило арест фигурантки дела об убийстве Татарского
Следствие попросило суд арестовать Дарью Трепову – фигурантку дела о взрыве в петербургском кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщает... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:12
2023-04-04T15:12
2023-04-04T15:12
россия
происшествия
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
украина
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Следствие попросило суд арестовать Дарью Трепову – фигурантку дела о взрыве в петербургском кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщает Следственный комитет РФ. "Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в релизе в телеграм-канале ведомства. Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - уроженка Петербурга Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*. Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта. Статья предполагает вплоть до пожизненного заключения.*Организация признана иностранным агентом и запрещена как экстремистская
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
https://ria.ru/20230403/masterskaya-1862630756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, украина, взрыв в кафе в петербурге
Россия, Происшествия, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург, Украина, Взрыв в кафе в Петербурге
Следствие запросило арест фигурантки дела об убийстве Татарского
Следствие попросило суд арестовать фигурантку дела об убийстве Татарского Дарью Трепову
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Следствие попросило суд арестовать Дарью Трепову – фигурантку дела о взрыве в петербургском кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщает Следственный комитет
РФ.
"Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в релизе в телеграм-канале ведомства.
Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - уроженка Петербурга Дарья Трепова.
По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.
Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта. Статья предполагает вплоть до пожизненного заключения.
*Организация признана иностранным агентом и запрещена как экстремистская
Стали известны подробности о доме, в котором жила Трепова