https://ria.ru/20230404/arest-1862925167.html

Следствие запросило арест фигурантки дела об убийстве Татарского

Следствие запросило арест фигурантки дела об убийстве Татарского - РИА Новости, 04.04.2023

Следствие запросило арест фигурантки дела об убийстве Татарского

Следствие попросило суд арестовать Дарью Трепову – фигурантку дела о взрыве в петербургском кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщает... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:12

2023-04-04T15:12

2023-04-04T15:12

россия

происшествия

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

украина

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Следствие попросило суд арестовать Дарью Трепову – фигурантку дела о взрыве в петербургском кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщает Следственный комитет РФ. "Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в релизе в телеграм-канале ведомства. Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - уроженка Петербурга Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*. Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта. Статья предполагает вплоть до пожизненного заключения.*Организация признана иностранным агентом и запрещена как экстремистская

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, украина, взрыв в кафе в петербурге