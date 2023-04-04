https://ria.ru/20230404/advokat-1862992978.html
Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат
Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат - РИА Новости, 04.04.2023
Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат
Защитой интересов Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге занимается адвокат Даниил Берман, он также является адвокатом арестованного на прошлой... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:02
2023-04-04T18:02
2023-04-04T18:02
москва
санкт-петербург
происшествия
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Защитой интересов Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге занимается адвокат Даниил Берман, он также является адвокатом арестованного на прошлой неделе журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. Берман является адвокатом Треповой по соглашению. Ранее в этой же роли он должен был защищать Гершковича во время рассмотрения ходатайства о его аресте, но защитника не допустили до заседания. Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова, позднее ставшая обвиняемой. Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина в стране не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет.
https://ria.ru/20230404/trepova-1862988076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, происшествия, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Санкт-Петербург, Происшествия, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ)
Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат
Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один и тот же адвокат Даниил Берман