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Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат - РИА Новости, 04.04.2023
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18:02 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/advokat-1862992978.html
Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат
Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат - РИА Новости, 04.04.2023
Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат
Защитой интересов Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге занимается адвокат Даниил Берман, он также является адвокатом арестованного на прошлой... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:02
2023-04-04T18:02
москва
санкт-петербург
происшествия
владлен татарский
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Защитой интересов Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге занимается адвокат Даниил Берман, он также является адвокатом арестованного на прошлой неделе журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. Берман является адвокатом Треповой по соглашению. Ранее в этой же роли он должен был защищать Гершковича во время рассмотрения ходатайства о его аресте, но защитника не допустили до заседания. Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова, позднее ставшая обвиняемой. Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина в стране не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет.
https://ria.ru/20230404/trepova-1862988076.html
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москва, санкт-петербург, происшествия, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Санкт-Петербург, Происшествия, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ)
Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат

Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один и тот же адвокат Даниил Берман

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДарья Трепова в Басманном суде
Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Дарья Трепова в Басманном суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Защитой интересов Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге занимается адвокат Даниил Берман, он также является адвокатом арестованного на прошлой неделе журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Берман является адвокатом Треповой по соглашению. Ранее в этой же роли он должен был защищать Гершковича во время рассмотрения ходатайства о его аресте, но защитника не допустили до заседания.
Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова, позднее ставшая обвиняемой.
Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина в стране не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет.
Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Суд закрыл от слушателей рассмотрение вопроса об аресте Треповой
Вчера, 17:46
 
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