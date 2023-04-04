https://ria.ru/20230404/advokat-1862992978.html

Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат

Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат - РИА Новости, 04.04.2023

Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат

Защитой интересов Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге занимается адвокат Даниил Берман, он также является адвокатом арестованного на прошлой... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:02

2023-04-04T18:02

2023-04-04T18:02

москва

санкт-петербург

происшествия

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Защитой интересов Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге занимается адвокат Даниил Берман, он также является адвокатом арестованного на прошлой неделе журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. Берман является адвокатом Треповой по соглашению. Ранее в этой же роли он должен был защищать Гершковича во время рассмотрения ходатайства о его аресте, но защитника не допустили до заседания. Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова, позднее ставшая обвиняемой. Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина в стране не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет.

https://ria.ru/20230404/trepova-1862988076.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, санкт-петербург, происшествия, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф)