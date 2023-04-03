https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862547399.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 03.04.2023

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло днем в понедельник на Камчатке, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T06:22

2023-04-03T06:22

2023-04-03T06:33

камчатка

происшествия

петропавловск-камчатский

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло днем в понедельник на Камчатке, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН."Ощущалось два сильных толчка подряд. Мы были в кафе, когда затряслись стены. Очень страшно дребезжали стекла в здании. Я первый раз за всю жизнь на Камчатке увидела, что люди после землетрясения бегут из здания. Некоторые кричали", - рассказала РИА Новости жительница Петропавловска-Камчатского Валерия Володько.По предварительным данным ученых, интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском составила 6 баллов."Расстояние от Петропавловска-Камчатского 48 километров. Глубина: 99.5. Магнитуда: 5.7", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20230402/zemletryasenie-1862417406.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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камчатка, происшествия, петропавловск-камчатский, российская академия наук