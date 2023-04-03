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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 03.04.2023
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло днем в понедельник на Камчатке, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T06:22
2023-04-03T06:22
2023-04-03T06:33
камчатка
происшествия
петропавловск-камчатский
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло днем в понедельник на Камчатке, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН."Ощущалось два сильных толчка подряд. Мы были в кафе, когда затряслись стены. Очень страшно дребезжали стекла в здании. Я первый раз за всю жизнь на Камчатке увидела, что люди после землетрясения бегут из здания. Некоторые кричали", - рассказала РИА Новости жительница Петропавловска-Камчатского Валерия Володько.По предварительным данным ученых, интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском составила 6 баллов."Расстояние от Петропавловска-Камчатского 48 километров. Глубина: 99.5. Магнитуда: 5.7", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20230402/zemletryasenie-1862417406.html
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камчатка, происшествия, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Камчатка, Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7