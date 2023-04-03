https://ria.ru/20230403/zelenskiy-1862539620.html

Американцы поиздевались над желающим поговорить с Си Цзиньпином Зеленским

Американцы поиздевались над желающим поговорить с Си Цзиньпином Зеленским - РИА Новости, 03.04.2023

Американцы поиздевались над желающим поговорить с Си Цзиньпином Зеленским

Читатели американского издания Newsweek саркастически отреагировали на желание Владимира Зеленского провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T01:57

2023-04-03T01:57

2023-04-03T02:22

в мире

китай

россия

украина

си цзиньпин

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Читатели американского издания Newsweek саркастически отреагировали на желание Владимира Зеленского провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.В статье издания говорится о том, что, несмотря на различные приглашения Зеленского, Китай не торопится устанавливать контакты с Киевом, при этом активно сотрудничая с Россией, что демонстрирует недавний визит Си Цзиньпина в Москву."Может быть, У Си Цзиньпина стоит уведомление о спам-звонках? Он не выходит на связь, потому что знает, что ему звонит мошенник", - сыронизировал читатель Emmanuel Goldst."Си не будет тратить время на разговоры с Зеленским. Как бы сильно Зеленский ни умолял о встрече с Си, решения за Украину принимает Вашингтон. В этом нет смысла, так как Зеленский сказал бы то, что ему говорит Белый Дом", - написал пользователь Luis."Прости, Зеленский, ты не так уж и важен, ты просто коррумпированный лидер коррумпированного восточноевропейского захолустья – Украины", - написал Corn Pop.Ранее в интервью Ассошиэйтед Пресс Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином на Украине. Как заявили в МИД Китая, у Пекина нет данных о возможной встрече Зеленского и Си Цзиньпина. В свою очередь, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что телефонный разговор украинского лидера и председателя КНР может не состояться из-за определенных сложностей в их организации.Си Цзиньпин 20-22 марта посетил Россию с государственным визитом — это была его первая зарубежная поездка после переизбрания на высший пост в стране. В Кремле его принимал Владимир Путин, у глав государств состоялись неофициальные переговоры, а также официальная встреча с участием делегаций. В совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина по итогам визита подчеркивается, что Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, "проявляют уважение друг к другу и взаимодействуют на равных, представляя образец отношений крупных государств в современном мире".Россия и Китай договорились активизировать взаимодействие в условиях давления Запада, среди приоритетных направлений: увеличение торговли и инвестиций, обновление транспортно-логистической системы, кооперация в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, в высоких технологиях, финансовой сфере.

https://ria.ru/20230329/vstrecha-1861514997.html

https://ria.ru/20230329/zelenskiy-1861560826.html

китай

россия

украина

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в мире, китай, россия, украина, си цзиньпин, владимир зеленский, владимир путин