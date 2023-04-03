Американцы поиздевались над желающим поговорить с Си Цзиньпином Зеленским
Читатели Newsweek назвали нелепыми попытки Владимира Зеленского связаться с Си Цзиньпином
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Читатели американского издания Newsweek саркастически отреагировали на желание Владимира Зеленского провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.
"Может быть, У Си Цзиньпина стоит уведомление о спам-звонках? Он не выходит на связь, потому что знает, что ему звонит мошенник", - сыронизировал читатель Emmanuel Goldst.
"Си не будет тратить время на разговоры с Зеленским. Как бы сильно Зеленский ни умолял о встрече с Си, решения за Украину принимает Вашингтон. В этом нет смысла, так как Зеленский сказал бы то, что ему говорит Белый Дом", - написал пользователь Luis.
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"Извини, Зеленский, Си Цзиньпин разговаривает с мировыми лидерами, а не марионетками", - поделился своим мнением HH Victor.
"Прости, Зеленский, ты не так уж и важен, ты просто коррумпированный лидер коррумпированного восточноевропейского захолустья – Украины", - написал Corn Pop.
Ранее в интервью Ассошиэйтед Пресс Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином на Украине. Как заявили в МИД Китая, у Пекина нет данных о возможной встрече Зеленского и Си Цзиньпина. В свою очередь, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что телефонный разговор украинского лидера и председателя КНР может не состояться из-за определенных сложностей в их организации.
Си Цзиньпин 20-22 марта посетил Россию с государственным визитом — это была его первая зарубежная поездка после переизбрания на высший пост в стране. В Кремле его принимал Владимир Путин, у глав государств состоялись неофициальные переговоры, а также официальная встреча с участием делегаций. В совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина по итогам визита подчеркивается, что Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, "проявляют уважение друг к другу и взаимодействуют на равных, представляя образец отношений крупных государств в современном мире".
Россия и Китай договорились активизировать взаимодействие в условиях давления Запада, среди приоритетных направлений: увеличение торговли и инвестиций, обновление транспортно-логистической системы, кооперация в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, в высоких технологиях, финансовой сфере.