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Губернатор Петербурга навестил в больнице пострадавших при взрыве в кафе

Губернатор Петербурга навестил в больнице пострадавших при взрыве в кафе - РИА Новости, 03.04.2023

Губернатор Петербурга навестил в больнице пострадавших при взрыве в кафе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в своем Telegram-канале, что навестил в больнице пострадавших при взрыве в кафе. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:34

2023-04-03T15:34

2023-04-03T15:58

происшествия

санкт-петербург

владлен татарский

александр беглов

взрыв в кафе в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в своем Telegram-канале, что навестил в больнице пострадавших при взрыве в кафе. Ранее городской комитет по здравоохранению сообщал, что пострадавших приняли Мариинская больница, городская больница №26, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова МЧС России, городские больницы №15 и 40, Покровская, Елизаветинская больница и детский центр Раухфуса. Накануне в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), еще 32 человека пострадали. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального.* Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, александр беглов, взрыв в кафе в петербурге