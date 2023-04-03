https://ria.ru/20230403/vzryv-1862602313.html
СК устанавливает мотивы Треповой, причастной к взрыву в кафе в Петербурге
СК устанавливает мотивы Треповой, причастной к взрыву в кафе в Петербурге - РИА Новости, 03.04.2023
СК устанавливает мотивы Треповой, причастной к взрыву в кафе в Петербурге
Следователи устанавливают мотивы Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщила... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:54
2023-04-03T11:54
2023-04-03T12:06
россия
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Следователи устанавливают мотивы Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы совершенного преступления", - сказала Петренко.Она добавила, что следствие будет решать вопрос об избрании Треповой меры пресечения.В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. МВД объявило 26-летнюю уроженку Петербурга Трепову в розыск.
https://ria.ru/20230403/trepova-1862589792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге
СК устанавливает мотивы Треповой, причастной к взрыву в кафе в Петербурге
СК выясняет мотивы Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Петербурге
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Следователи устанавливают мотивы Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы совершенного преступления", - сказала Петренко.
Она добавила, что следствие будет решать вопрос об избрании Треповой меры пресечения.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.
Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. МВД объявило 26-летнюю уроженку Петербурга Трепову в розыск.
Появились подробности о подозреваемой во взрыве в Петербурге