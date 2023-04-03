https://ria.ru/20230403/vzryv-1862602313.html

СК устанавливает мотивы Треповой, причастной к взрыву в кафе в Петербурге

СК устанавливает мотивы Треповой, причастной к взрыву в кафе в Петербурге - РИА Новости, 03.04.2023

СК устанавливает мотивы Треповой, причастной к взрыву в кафе в Петербурге

Следователи устанавливают мотивы Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщила... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:54

2023-04-03T11:54

2023-04-03T12:06

россия

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Следователи устанавливают мотивы Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы совершенного преступления", - сказала Петренко.Она добавила, что следствие будет решать вопрос об избрании Треповой меры пресечения.В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. МВД объявило 26-летнюю уроженку Петербурга Трепову в розыск.

https://ria.ru/20230403/trepova-1862589792.html

россия

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге