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После взрыва в Петербурге восемь человек остаются в тяжелом состоянии
После взрыва в Петербурге восемь человек остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.04.2023
После взрыва в Петербурге восемь человек остаются в тяжелом состоянии
Восемь человек после взрыва в кафе в Петербурге остаются в больницах в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести и удовлетворительном, 9... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:58
2023-04-03T08:58
2023-04-03T09:04
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Восемь человек после взрыва в кафе в Петербурге остаются в больницах в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести и удовлетворительном, 9 человек отпущены на амбулаторное лечение, сообщает городской комитет по здравоохранению."После взрыва в кафе в городские стационары был доставлен 31 пациент. По данным на 7 утра, 9 человек были отпущены на амбулаторное лечение. В больницах 8 человек остаются в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести и удовлетворительном", - говорится в сообщении.В комитете сообщили, что пострадавших приняли Мариинская больница, Городская больница №26, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова МЧС России, Городские больницы №15 и 40, Покровская, Елизаветинская больница и детский центр Раухфуса.В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862551602.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
После взрыва в Петербурге восемь человек остаются в тяжелом состоянии
После взрыва в кафе в Петербурге восемь человек остаются в больницах в тяжелом состоянии