https://ria.ru/20230403/vzryv-1862550825.html

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 32 человек

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 32 человек - РИА Новости, 03.04.2023

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 32 человек

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, выросло до 32 человек, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T07:34

2023-04-03T07:34

2023-04-03T18:46

взрыв в кафе в петербурге

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, выросло до 32 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.Всех пациентов лечат в стационарных условиях, еще одна пострадавшая от госпитализации отказалась, помощь ей оказали амбулаторно.Накануне вечером в одном из кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб.Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера как подарок Татарскому.Организатор мероприятия — движение "Кибер Фронт Z" — заявило, что оно предпринимало меры безопасности, но их оказалось недостаточно.Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526114.html

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взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург