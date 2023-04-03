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Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 32 человек - РИА Новости, 03.04.2023
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07:34 03.04.2023 (обновлено: 18:46 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/vzryv-1862550825.html
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 32 человек
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 32 человек - РИА Новости, 03.04.2023
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 32 человек
Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, выросло до 32 человек, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T07:34
2023-04-03T18:46
взрыв в кафе в петербурге
санкт-петербург
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, выросло до 32 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.Всех пациентов лечат в стационарных условиях, еще одна пострадавшая от госпитализации отказалась, помощь ей оказали амбулаторно.Накануне вечером в одном из кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб.Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера как подарок Татарскому.Организатор мероприятия — движение "Кибер Фронт Z" — заявило, что оно предпринимало меры безопасности, но их оказалось недостаточно.Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.
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взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург
Взрыв в кафе в Петербурге, Санкт-Петербург
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 32 человек

Минздрав: число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 32 человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМашины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости
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Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, выросло до 32 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«

"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб. Состояние десяти пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, пять человек в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении.

Всех пациентов лечат в стационарных условиях, еще одна пострадавшая от госпитализации отказалась, помощь ей оказали амбулаторно.
Накануне вечером в одном из кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Журналист погиб.
Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера как подарок Татарскому.
Организатор мероприятия — движение "Кибер Фронт Z" — заявило, что оно предпринимало меры безопасности, но их оказалось недостаточно.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.
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