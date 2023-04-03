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Стало известно состояние пострадавшей при взрыве в Петербурге девочки - РИА Новости, 03.04.2023
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00:33 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/vzryv-1862536112.html
Стало известно состояние пострадавшей при взрыве в Петербурге девочки
Стало известно состояние пострадавшей при взрыве в Петербурге девочки - РИА Новости, 03.04.2023
Стало известно состояние пострадавшей при взрыве в Петербурге девочки
Пострадавшая при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге девочка находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в городском комитете по... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T00:33
2023-04-03T00:33
санкт-петербург
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
россия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Пострадавшая при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге девочка находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. "Пострадал один подросток. Она в настоящее время находится в состоянии средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, один погиб, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
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санкт-петербург, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, россия, происшествия
Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге, Россия, Происшествия
Стало известно состояние пострадавшей при взрыве в Петербурге девочки

Пострадавшая при взрыве в кафе в Петербурге девочка находится в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Пострадавшая при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге девочка находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
"Пострадал один подросток. Она в настоящее время находится в состоянии средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.
Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Скорая быстро приехала на место взрыва в Петербурге, рассказал пострадавший
Вчера, 22:59
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, один погиб, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
 
Санкт-ПетербургВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в ПетербургеРоссияПроисшествия
 
 
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