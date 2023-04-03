https://ria.ru/20230403/vzryv-1862536112.html

Стало известно состояние пострадавшей при взрыве в Петербурге девочки

Стало известно состояние пострадавшей при взрыве в Петербурге девочки - РИА Новости, 03.04.2023

Стало известно состояние пострадавшей при взрыве в Петербурге девочки

Пострадавшая при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге девочка находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в городском комитете по... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T00:33

2023-04-03T00:33

2023-04-03T00:33

санкт-петербург

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

россия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Пострадавшая при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге девочка находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. "Пострадал один подросток. Она в настоящее время находится в состоянии средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, один погиб, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.

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санкт-петербург, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, россия, происшествия