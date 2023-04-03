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В МИД пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 03.04.2023
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14:48 03.04.2023 (обновлено: 15:10 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/ukreplenie-1862658945.html
В МИД пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО
В МИД пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 03.04.2023
В МИД пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО
Россия будет укреплять военный потенциал на западном и северо-западном направлении в качестве ответной меры на вступление Финляндии в НАТО, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:48
2023-04-03T15:10
россия
финляндия
нато
в мире
александр грушко
йенс столтенберг
брюссель
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия будет укреплять военный потенциал на западном и северо-западном направлении в качестве ответной меры на вступление Финляндии в НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Часть мер уже объявлена. Будем укреплять наш военный потенциал на западном и северо-западном направлении. В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России", - сказал дипломат агентству.В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия вступит в альянс 4 апреля, флаг страны будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
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россия
финляндия
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россия, финляндия, нато, в мире, александр грушко, йенс столтенберг, брюссель
Россия, Финляндия, НАТО, В мире, Александр Грушко, Йенс Столтенберг, Брюссель
В МИД пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО

Замглавы МИД Грушко: Россия будет укреплять военный потенциал на западном направлении

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия будет укреплять военный потенциал на западном и северо-западном направлении в качестве ответной меры на вступление Финляндии в НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Часть мер уже объявлена. Будем укреплять наш военный потенциал на западном и северо-западном направлении. В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России", - сказал дипломат агентству.
В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия вступит в альянс 4 апреля, флаг страны будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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Вчера, 14:12
 
РоссияФинляндияНАТОВ миреАлександр ГрушкоЙенс СтолтенбергБрюссель
 
 
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