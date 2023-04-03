https://ria.ru/20230403/ukreplenie-1862658945.html

В МИД пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО

В МИД пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 03.04.2023

В МИД пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО

Россия будет укреплять военный потенциал на западном и северо-западном направлении в качестве ответной меры на вступление Финляндии в НАТО, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:48

2023-04-03T14:48

2023-04-03T15:10

россия

финляндия

нато

в мире

александр грушко

йенс столтенберг

брюссель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f851e63dcdec6a237848b43d8aa42ab4.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия будет укреплять военный потенциал на западном и северо-западном направлении в качестве ответной меры на вступление Финляндии в НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Часть мер уже объявлена. Будем укреплять наш военный потенциал на западном и северо-западном направлении. В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России", - сказал дипломат агентству.В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия вступит в альянс 4 апреля, флаг страны будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

https://ria.ru/20230403/sotrudnichestvo-1862648681.html

россия

финляндия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, финляндия, нато, в мире, александр грушко, йенс столтенберг, брюссель