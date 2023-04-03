https://ria.ru/20230403/ukreplenie-1862658945.html
В МИД пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО
В МИД пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 03.04.2023
В МИД пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО
Россия будет укреплять военный потенциал на западном и северо-западном направлении в качестве ответной меры на вступление Финляндии в НАТО, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:48
2023-04-03T14:48
2023-04-03T15:10
россия
финляндия
нато
в мире
александр грушко
йенс столтенберг
брюссель
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия будет укреплять военный потенциал на западном и северо-западном направлении в качестве ответной меры на вступление Финляндии в НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Часть мер уже объявлена. Будем укреплять наш военный потенциал на западном и северо-западном направлении. В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России", - сказал дипломат агентству.В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия вступит в альянс 4 апреля, флаг страны будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
https://ria.ru/20230403/sotrudnichestvo-1862648681.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, нато, в мире, александр грушко, йенс столтенберг, брюссель
Россия, Финляндия, НАТО, В мире, Александр Грушко, Йенс Столтенберг, Брюссель
В МИД пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО
Замглавы МИД Грушко: Россия будет укреплять военный потенциал на западном направлении