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На границе с Афганистаном начались военные учения России и Таджикистана

На границе с Афганистаном начались военные учения России и Таджикистана - РИА Новости, 03.04.2023

На границе с Афганистаном начались военные учения России и Таджикистана

Воинские контингенты РФ и Таджикистана приступили к совместному учению на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана, что близ... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:28

2023-04-03T13:28

2023-04-03T13:28

таджикистан

россия

афганистан

центральный военный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Воинские контингенты РФ и Таджикистана приступили к совместному учению на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана, что близ границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). "В ходе этапов практических действий воинские контингенты России и Таджикистана отработают подготовку и ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований (НВФ) в условиях горной местности, вторгшихся на территорию союзного государства, а также управление подразделениями совместных сил при блокировании и уничтожении НВФ", - говорится в сообщении. Учение продлится до 7 апреля. Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й военной базы общей численностью более 300 человек: горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, подразделения РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы ЦВО. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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таджикистан, россия, афганистан, центральный военный округ