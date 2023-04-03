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Зеленский заявил, что его не волнует убийство военкора Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
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14:39 03.04.2023 (обновлено: 14:44 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/ubiystvo-1862656858.html
Зеленский заявил, что его не волнует убийство военкора Татарского
Зеленский заявил, что его не волнует убийство военкора Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
Зеленский заявил, что его не волнует убийство военкора Татарского
Владимир Зеленский заявил, что убийство военкора Владлена Татарского его не волнует, поскольку произошло в России. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:39
2023-04-03T14:44
россия
происшествия
санкт-петербург
украина
владлен татарский
владимир зеленский
фонд борьбы с коррупцией
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что убийство военкора Владлена Татарского его не волнует, поскольку произошло в России. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*. "Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", - так Зеленский прокомментировал журналистам убийство Татарского в ходе визита в Черниговскую область, его слова приводит агентство "Укринформ". В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в кафе взорвавшуюся статуэтку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гибель Фомина, заявил, что киевский режим поддерживает террор, стоит за убийством политолога Дарьи Дугиной, за убийствами людей с 2014 года, из-за чего и проводится спецоперация.*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862633612.html
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санкт-петербург
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россия, происшествия, санкт-петербург, украина, владлен татарский, владимир зеленский, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Украина, Владлен Татарский, Владимир Зеленский, Фонд борьбы с коррупцией, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге
Зеленский заявил, что его не волнует убийство военкора Татарского

Зеленский заявил, что убийство Татарского его не волнует, поскольку произошло в России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что убийство военкора Владлена Татарского его не волнует, поскольку произошло в России.
Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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Вчера, 13:23
"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", - так Зеленский прокомментировал журналистам убийство Татарского в ходе визита в Черниговскую область, его слова приводит агентство "Укринформ".
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в кафе взорвавшуюся статуэтку.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гибель Фомина, заявил, что киевский режим поддерживает террор, стоит за убийством политолога Дарьи Дугиной, за убийствами людей с 2014 года, из-за чего и проводится спецоперация.
*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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Вчера, 13:47
 
РоссияПроисшествияСанкт-ПетербургУкраинаВладлен ТатарскийВладимир ЗеленскийФонд борьбы с коррупциейСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в кафе в Петербурге
 
 
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