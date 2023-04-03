https://ria.ru/20230403/ubiystvo-1862656858.html

Зеленский заявил, что его не волнует убийство военкора Татарского

Зеленский заявил, что его не волнует убийство военкора Татарского - РИА Новости, 03.04.2023

Зеленский заявил, что его не волнует убийство военкора Татарского

Владимир Зеленский заявил, что убийство военкора Владлена Татарского его не волнует, поскольку произошло в России. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:39

2023-04-03T14:39

2023-04-03T14:44

россия

происшествия

санкт-петербург

украина

владлен татарский

владимир зеленский

фонд борьбы с коррупцией

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что убийство военкора Владлена Татарского его не волнует, поскольку произошло в России. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*. "Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", - так Зеленский прокомментировал журналистам убийство Татарского в ходе визита в Черниговскую область, его слова приводит агентство "Укринформ". В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. МВД опубликовало видео, на котором она признается, что принесла в кафе взорвавшуюся статуэтку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гибель Фомина, заявил, что киевский режим поддерживает террор, стоит за убийством политолога Дарьи Дугиной, за убийствами людей с 2014 года, из-за чего и проводится спецоперация.*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862633612.html

https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862640530.html

россия

санкт-петербург

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург, украина, владлен татарский, владимир зеленский, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге