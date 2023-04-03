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В Волгограде женщину застрелили и спрятали в колодце из-за спора о квартире - РИА Новости, 03.04.2023
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10:57 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/ubiystvo-1862584524.html
В Волгограде женщину застрелили и спрятали в колодце из-за спора о квартире
В Волгограде женщину застрелили и спрятали в колодце из-за спора о квартире - РИА Новости, 03.04.2023
В Волгограде женщину застрелили и спрятали в колодце из-за спора о квартире
Полиция задержала двух жителей Волгограда по подозрению в том, что они ради квартиры застрелили женщину, а тело спрятали в колодце, сообщили РИА Новости в СУСК... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:57
2023-04-03T10:57
происшествия
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 3 апр – РИА Новости. Полиция задержала двух жителей Волгограда по подозрению в том, что они ради квартиры застрелили женщину, а тело спрятали в колодце, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по области. По информации ведомства, 1 апреля в полицию обратилась жительница Волгограда и сообщила о пропаже своей 61-летней сестры: женщина после работы не вернулась домой. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство". Следователи, просматривая записи камер видеонаблюдения, выяснили, что пропавшая вечером 30 марта зашла во двор своего дома по улице Новодвинская, на том месте позже были найдены ее личные вещи и следы вещества бурого цвета. Следователям удалось выйти на подозреваемых, ими оказались 62-летний и 50-летний мужчины. Подозреваемый рассказал следователем, что он и его приятель, который согласился помочь в убийстве, поджидали женщину во дворе дома в машине. Как только она появилась, знакомый выстрелил ей в голову из пистолета, затем тело жертвы вывезли в поселок Селезневка и спрятали в колодец. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об их аресте, добавляет следствие.
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волгоград
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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде женщину застрелили и спрятали в колодце из-за спора о квартире

СК задержал подозреваемых в убийстве жительницы Волгограда из-за спора о квартире

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 3 апр – РИА Новости. Полиция задержала двух жителей Волгограда по подозрению в том, что они ради квартиры застрелили женщину, а тело спрятали в колодце, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по области.
По информации ведомства, 1 апреля в полицию обратилась жительница Волгограда и сообщила о пропаже своей 61-летней сестры: женщина после работы не вернулась домой. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство". Следователи, просматривая записи камер видеонаблюдения, выяснили, что пропавшая вечером 30 марта зашла во двор своего дома по улице Новодвинская, на том месте позже были найдены ее личные вещи и следы вещества бурого цвета. Следователям удалось выйти на подозреваемых, ими оказались 62-летний и 50-летний мужчины.
«
"В ходе допроса 62-летний подозреваемый сообщил следователям, что убийство женщины было им спланировано из-за желания завладеть ее квартирой, которая являлась предметом судебных разбирательств между ними", - говорится в сообщении СК.
Подозреваемый рассказал следователем, что он и его приятель, который согласился помочь в убийстве, поджидали женщину во дворе дома в машине. Как только она появилась, знакомый выстрелил ей в голову из пистолета, затем тело жертвы вывезли в поселок Селезневка и спрятали в колодец. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об их аресте, добавляет следствие.
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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ПроисшествияВолгоградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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