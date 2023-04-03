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Twitter сменил логотип
Twitter сменил логотип - РИА Новости, 04.04.2023
Twitter сменил логотип
Социальная сеть Twitter сменила логотип — теперь на сайте соцсети стоит изображение собаки со знака криптовалюты Dogecoin, которая при этом выросла в цене. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-03T23:42
2023-04-03T23:42
2023-04-04T00:20
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илон маск
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Социальная сеть Twitter сменила логотип — теперь на сайте соцсети стоит изображение собаки со знака криптовалюты Dogecoin, которая при этом выросла в цене. Так, Dogecoin подорожал на 26,65 процента, до 0,101 доллара, при этом ранее во время торгов цена не нее достигала 0,104 доллара — максимума с ноября прошлого года. Бизнесмен Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику соцсети, неоднократно подвергавшейся критике за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока этот орган не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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технологии, илон маск, twitter
Технологии, Илон Маск, Twitter
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Социальная сеть Twitter сменила логотип — теперь на сайте соцсети стоит изображение собаки со знака криптовалюты Dogecoin, которая при этом выросла в цене.
Так, Dogecoin подорожал на 26,65 процента, до 0,101 доллара, при этом ранее во время торгов цена не нее достигала 0,104 доллара — максимума с ноября прошлого года.
Бизнесмен Илон Маск
осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику соцсети, неоднократно подвергавшейся критике за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока этот орган не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.