https://ria.ru/20230403/twitter-1862780853.html

Twitter сменил логотип

Twitter сменил логотип - РИА Новости, 04.04.2023

Twitter сменил логотип

Социальная сеть Twitter сменила логотип — теперь на сайте соцсети стоит изображение собаки со знака криптовалюты Dogecoin, которая при этом выросла в цене. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-03T23:42

2023-04-03T23:42

2023-04-04T00:20

технологии

илон маск

twitter

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Социальная сеть Twitter сменила логотип — теперь на сайте соцсети стоит изображение собаки со знака криптовалюты Dogecoin, которая при этом выросла в цене. Так, Dogecoin подорожал на 26,65 процента, до 0,101 доллара, при этом ранее во время торгов цена не нее достигала 0,104 доллара — максимума с ноября прошлого года. Бизнесмен Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику соцсети, неоднократно подвергавшейся критике за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока этот орган не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, илон маск, twitter