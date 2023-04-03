https://ria.ru/20230403/trevoga-1862776743.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.04.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T22:48
2023-04-03T22:48
2023-04-03T22:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в 22.33 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230403/spetsoperatsiya-1862574507.html
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в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины: в Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу