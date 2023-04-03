https://ria.ru/20230403/trepova-1862589792.html

Появились подробности о подозреваемой во взрыве в Петербурге

Появились подробности о подозреваемой во взрыве в Петербурге - РИА Новости, 03.04.2023

Появились подробности о подозреваемой во взрыве в Петербурге

Дарья Трепова, которая, предположительно, подозревается в убийстве военкора Владлена Татарского, в феврале 2022 года получила 10 суток административного ареста... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:12

2023-04-03T11:12

2023-04-03T11:12

происшествия

санкт-петербург

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862575045_0:93:3104:1839_1920x0_80_0_0_f8d75b4434bd9e30d73e4b23edf77144.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дарья Трепова, которая, предположительно, подозревается в убийстве военкора Владлена Татарского, в феврале 2022 года получила 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции с нарушением санитарных норм, сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга. Как следует из текста постановления, 25 февраля 2022 года Трепова в Санкт-Петербурге "принимала участие в массовом одновременном пребывании и передвижении граждан в количестве не более 300 человек, которое повлекло нарушение общественного порядка, создание помех движению пешеходов и транспортных средств". За это суд назначил ей административное наказание в виде ареста на 10 суток, апелляционная инстанция признала решение законным. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. МВД РФ объявило в розыск 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову – предположительно, в убийстве Татарского подозревают ее.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге