https://ria.ru/20230403/trepova-1862589792.html
Появились подробности о подозреваемой во взрыве в Петербурге
Появились подробности о подозреваемой во взрыве в Петербурге - РИА Новости, 03.04.2023
Появились подробности о подозреваемой во взрыве в Петербурге
Дарья Трепова, которая, предположительно, подозревается в убийстве военкора Владлена Татарского, в феврале 2022 года получила 10 суток административного ареста... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:12
2023-04-03T11:12
2023-04-03T11:12
происшествия
санкт-петербург
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дарья Трепова, которая, предположительно, подозревается в убийстве военкора Владлена Татарского, в феврале 2022 года получила 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции с нарушением санитарных норм, сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга. Как следует из текста постановления, 25 февраля 2022 года Трепова в Санкт-Петербурге "принимала участие в массовом одновременном пребывании и передвижении граждан в количестве не более 300 человек, которое повлекло нарушение общественного порядка, создание помех движению пешеходов и транспортных средств". За это суд назначил ей административное наказание в виде ареста на 10 суток, апелляционная инстанция признала решение законным. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. МВД РФ объявило в розыск 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову – предположительно, в убийстве Татарского подозревают ее.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
Появились подробности о подозреваемой во взрыве в Петербурге
Подозреваемую во взрыве в кафе в Петербурге Дарью Трепову арестовывали за незаконную акцию
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дарья Трепова, которая, предположительно, подозревается в убийстве военкора Владлена Татарского, в феврале 2022 года получила 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции с нарушением санитарных норм, сообщили РИА Новости в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга.
Как следует из текста постановления, 25 февраля 2022 года Трепова в Санкт-Петербурге "принимала участие в массовом одновременном пребывании и передвижении граждан в количестве не более 300 человек, которое повлекло нарушение общественного порядка, создание помех движению пешеходов и транспортных средств".
За это суд назначил ей административное наказание в виде ареста на 10 суток, апелляционная инстанция признала решение законным.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
МВД РФ объявило в розыск 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову – предположительно, в убийстве Татарского подозревают ее.
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский