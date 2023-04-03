https://ria.ru/20230403/terakt-1862749048.html

МИД России прокомментировал теракт в Петербурге

МИД России прокомментировал теракт в Петербурге - РИА Новости, 03.04.2023

МИД России прокомментировал теракт в Петербурге

Причастность Киева к убийству военкора Владлена Татарского станет еще одним подтверждением использования им террористических методов, заявила официальный... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T19:08

2023-04-03T19:08

2023-04-03T19:19

россия

киев

происшествия

взрыв в кафе в петербурге

мария захарова

владлен татарский

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Причастность Киева к убийству военкора Владлена Татарского станет еще одним подтверждением использования им террористических методов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Причастность киевского режима к данной кровавой акции станет еще одним подтверждением использования им террористических методов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Считаем, что государства и международные организации, которые действительно осуждают терроризм и ратуют за безопасность работы журналистов и блогеров, обязаны дать принципиальную оценку этому вопиющему террористическому акту", - добавила она.

россия

киев

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, происшествия, взрыв в кафе в петербурге, мария захарова, владлен татарский