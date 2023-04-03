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В Петербурге почтили память погибших при теракте в метро в 2017 году
В Петербурге почтили память погибших при теракте в метро в 2017 году - РИА Новости, 03.04.2023
В Петербурге почтили память погибших при теракте в метро в 2017 году
Память погибших при теракте в метро в 2017 году в Санкт-Петербурге почтили в понедельник на станции "Технологический институт", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:25
2023-04-03T14:25
2023-04-03T14:52
санкт-петербург
александр беглов
происшествия
взрыв в метро в санкт-петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Память погибших при теракте в метро в 2017 году в Санкт-Петербурге почтили в понедельник на станции "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости. Память погибших почтил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он возложил красные розы у памятной доски. "Каждый год 3 апреля мы приходим сюда, на станцию метро "Технологический институт", чтобы почтить память погибших при теракте в метро. Я хотел сказать, что террористы не имеют национальности, не имеют гражданства, это террористы, которые убивают мирных жителей.... Сегодня, конечно, траурный день для нас", - сказал Беглов журналистам.Днем 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадали 103 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, александр беглов, происшествия, взрыв в метро в санкт-петербурге
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Происшествия, Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
В Петербурге почтили память погибших при теракте в метро в 2017 году
В Петербурге почтили память погибших при взрыве в вагоне метро в 2017 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Память погибших при теракте в метро в 2017 году в Санкт-Петербурге почтили в понедельник на станции "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Память погибших почтил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он возложил красные розы у памятной доски. "Каждый год 3 апреля мы приходим сюда, на станцию метро "Технологический институт", чтобы почтить память погибших при теракте в метро. Я хотел сказать, что террористы не имеют национальности, не имеют гражданства, это террористы, которые убивают мирных жителей.... Сегодня, конечно, траурный день для нас", - сказал Беглов журналистам.
Днем 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадали 103 человека.