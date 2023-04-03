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В Петербурге почтили память погибших при теракте в метро в 2017 году

В Петербурге почтили память погибших при теракте в метро в 2017 году - РИА Новости, 03.04.2023

В Петербурге почтили память погибших при теракте в метро в 2017 году

Память погибших при теракте в метро в 2017 году в Санкт-Петербурге почтили в понедельник на станции "Технологический институт", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:25

2023-04-03T14:25

2023-04-03T14:52

санкт-петербург

александр беглов

происшествия

взрыв в метро в санкт-петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Память погибших при теракте в метро в 2017 году в Санкт-Петербурге почтили в понедельник на станции "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости. Память погибших почтил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он возложил красные розы у памятной доски. "Каждый год 3 апреля мы приходим сюда, на станцию метро "Технологический институт", чтобы почтить память погибших при теракте в метро. Я хотел сказать, что террористы не имеют национальности, не имеют гражданства, это террористы, которые убивают мирных жителей.... Сегодня, конечно, траурный день для нас", - сказал Беглов журналистам.Днем 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадали 103 человека.

санкт-петербург

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, александр беглов, происшествия, взрыв в метро в санкт-петербурге