https://ria.ru/20230403/terakt-1862622680.html
Песков: к теракту в Петербурге могут иметь отношение украинские спецслужбы
Песков: к теракту в Петербурге могут иметь отношение украинские спецслужбы - РИА Новости, 03.04.2023
Песков: к теракту в Петербурге могут иметь отношение украинские спецслужбы
Украинские спецслужбы могут иметь отношение к теракту в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:45
2023-04-03T12:45
2023-04-03T14:03
россия
происшествия
санкт-петербург
владлен татарский
дмитрий песков
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украинские спецслужбы могут иметь отношение к теракту в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Есть данные, судя по заявлению НАКа, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планированию этого теракта - естественно, это является терактом", - сказал Песков журналистам. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.
https://ria.ru/20230403/trepova-1862589792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, дмитрий песков, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Дмитрий Песков, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге
Песков: к теракту в Петербурге могут иметь отношение украинские спецслужбы
Пресс-секретарь Путина Песков назвал убийство военкора Татарского в Петербурге терактом