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Песков: к теракту в Петербурге могут иметь отношение украинские спецслужбы

Песков: к теракту в Петербурге могут иметь отношение украинские спецслужбы - РИА Новости, 03.04.2023

Песков: к теракту в Петербурге могут иметь отношение украинские спецслужбы

Украинские спецслужбы могут иметь отношение к теракту в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:45

2023-04-03T12:45

2023-04-03T14:03

россия

происшествия

санкт-петербург

владлен татарский

дмитрий песков

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украинские спецслужбы могут иметь отношение к теракту в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Есть данные, судя по заявлению НАКа, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планированию этого теракта - естественно, это является терактом", - сказал Песков журналистам. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.

https://ria.ru/20230403/trepova-1862589792.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, дмитрий песков, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге