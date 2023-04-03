Рейтинг@Mail.ru
Песков: к теракту в Петербурге могут иметь отношение украинские спецслужбы - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 03.04.2023 (обновлено: 14:03 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/terakt-1862622680.html
Песков: к теракту в Петербурге могут иметь отношение украинские спецслужбы
Песков: к теракту в Петербурге могут иметь отношение украинские спецслужбы - РИА Новости, 03.04.2023
Песков: к теракту в Петербурге могут иметь отношение украинские спецслужбы
Украинские спецслужбы могут иметь отношение к теракту в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:45
2023-04-03T14:03
россия
происшествия
санкт-петербург
владлен татарский
дмитрий песков
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862609904_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_745647ca416a8b19a1166cfd1eb35d70.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украинские спецслужбы могут иметь отношение к теракту в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Есть данные, судя по заявлению НАКа, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планированию этого теракта - естественно, это является терактом", - сказал Песков журналистам. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.
https://ria.ru/20230403/trepova-1862589792.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862609904_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ce16756754fcaaf78d5eff92c657fc12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, дмитрий песков, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Дмитрий Песков, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге
Песков: к теракту в Петербурге могут иметь отношение украинские спецслужбы

Пресс-секретарь Путина Песков назвал убийство военкора Татарского в Петербурге терактом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРазрушенное кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Разрушенное кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Разрушенное кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украинские спецслужбы могут иметь отношение к теракту в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Есть данные, судя по заявлению НАКа, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планированию этого теракта - естественно, это является терактом", - сказал Песков журналистам.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Появились подробности о подозреваемой во взрыве в Петербурге
Вчера, 11:12
 
РоссияПроисшествияСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийДмитрий ПесковНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в кафе в Петербурге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала