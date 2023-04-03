https://ria.ru/20230403/terakt-1862621451.html
Путина немедленно проинформировали о теракте в Петербурге, заявил Песков
Путина немедленно проинформировали о теракте в Петербурге, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2023
Путина немедленно проинформировали о теракте в Петербурге, заявил Песков
Президента РФ Владимира Путина незамедлительно проинформировали о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:41
2023-04-03T12:41
2023-04-03T12:41
россия
санкт-петербург
происшествия
дмитрий песков
владлен татарский
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина незамедлительно проинформировали о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вчера был незамедлительно проинформирован об этом", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.
https://ria.ru/20230403/vzryv-1862602313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, происшествия, дмитрий песков, владлен татарский, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия, Дмитрий Песков, Владлен Татарский, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге
Путина немедленно проинформировали о теракте в Петербурге, заявил Песков
Песков заявил, что Путина немедленно проинформировали о вчерашнем теракте в Петербурге
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина незамедлительно проинформировали о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вчера был незамедлительно проинформирован об этом", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК
считает причастной к преступлению.
СК устанавливает мотивы Треповой, причастной к взрыву в кафе в Петербурге