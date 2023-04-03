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Путина немедленно проинформировали о теракте в Петербурге, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2023
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12:41 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/terakt-1862621451.html
Путина немедленно проинформировали о теракте в Петербурге, заявил Песков
Путина немедленно проинформировали о теракте в Петербурге, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2023
Путина немедленно проинформировали о теракте в Петербурге, заявил Песков
Президента РФ Владимира Путина незамедлительно проинформировали о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:41
2023-04-03T12:41
россия
санкт-петербург
происшествия
дмитрий песков
владлен татарский
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина незамедлительно проинформировали о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вчера был незамедлительно проинформирован об этом", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.
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россия
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россия, санкт-петербург, происшествия, дмитрий песков, владлен татарский, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия, Дмитрий Песков, Владлен Татарский, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге
Путина немедленно проинформировали о теракте в Петербурге, заявил Песков

Песков заявил, что Путина немедленно проинформировали о вчерашнем теракте в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Сотрудники полиции у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сотрудники полиции у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина незамедлительно проинформировали о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вчера был незамедлительно проинформирован об этом", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.
Дарья Трепова - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
СК устанавливает мотивы Треповой, причастной к взрыву в кафе в Петербурге
Вчера, 11:54
 
РоссияСанкт-ПетербургПроисшествияДмитрий ПесковВладлен ТатарскийВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в кафе в Петербурге
 
 
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