https://ria.ru/20230403/terakt-1862621451.html

Путина немедленно проинформировали о теракте в Петербурге, заявил Песков

Путина немедленно проинформировали о теракте в Петербурге, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2023

Путина немедленно проинформировали о теракте в Петербурге, заявил Песков

Президента РФ Владимира Путина незамедлительно проинформировали о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:41

2023-04-03T12:41

2023-04-03T12:41

россия

санкт-петербург

происшествия

дмитрий песков

владлен татарский

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина незамедлительно проинформировали о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вчера был незамедлительно проинформирован об этом", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.

https://ria.ru/20230403/vzryv-1862602313.html

россия

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, происшествия, дмитрий песков, владлен татарский, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге