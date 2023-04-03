https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862619737.html

В Кремле прокомментировали убийство военкора Татарского

В Кремле прокомментировали убийство военкора Татарского - РИА Новости, 03.04.2023

В Кремле прокомментировали убийство военкора Татарского

Киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством Владлена Татарского, как и многих других с 2014 года, поэтому и проводится специальная... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:37

2023-04-03T12:37

2023-04-03T12:37

специальная военная операция на украине

санкт-петербург

владлен татарский

дмитрий песков

взрыв в кафе в петербурге

украина

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством Владлена Татарского, как и многих других с 2014 года, поэтому и проводится специальная военная операция, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. "Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия, это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, это режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина, за терактом в Санкт-Петербурге, это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 2014 года, именно поэтому проводится специальная военная операция", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

санкт-петербург

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, владлен татарский, дмитрий песков, взрыв в кафе в петербурге, украина