https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862619737.html
В Кремле прокомментировали убийство военкора Татарского
В Кремле прокомментировали убийство военкора Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
В Кремле прокомментировали убийство военкора Татарского
Киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством Владлена Татарского, как и многих других с 2014 года, поэтому и проводится специальная... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:37
2023-04-03T12:37
2023-04-03T12:37
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
владлен татарский
дмитрий песков
взрыв в кафе в петербурге
украина
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством Владлена Татарского, как и многих других с 2014 года, поэтому и проводится специальная военная операция, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. "Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия, это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, это режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина, за терактом в Санкт-Петербурге, это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 2014 года, именно поэтому проводится специальная военная операция", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, владлен татарский, дмитрий песков, взрыв в кафе в петербурге, украина
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Дмитрий Песков, Взрыв в кафе в Петербурге, Украина
В Кремле прокомментировали убийство военкора Татарского
Песков: киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством Татарского
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством Владлена Татарского, как и многих других с 2014 года, поэтому и проводится специальная военная операция, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое.
"Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия, это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, это режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина, за терактом в Санкт-Петербурге, это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 2014 года, именно поэтому проводится специальная военная операция", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.