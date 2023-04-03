Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали убийство военкора Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862619737.html
В Кремле прокомментировали убийство военкора Татарского
В Кремле прокомментировали убийство военкора Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
В Кремле прокомментировали убийство военкора Татарского
Киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством Владлена Татарского, как и многих других с 2014 года, поэтому и проводится специальная... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:37
2023-04-03T12:37
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
владлен татарский
дмитрий песков
взрыв в кафе в петербурге
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862601681_0:113:3072:1840_1920x0_80_0_0_95a3c6ebab1634366a5ecdd2d597ae9f.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством Владлена Татарского, как и многих других с 2014 года, поэтому и проводится специальная военная операция, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. "Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия, это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, это режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина, за терактом в Санкт-Петербурге, это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 2014 года, именно поэтому проводится специальная военная операция", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
санкт-петербург
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862601681_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ef8e2e653205ec3ccfc57eeb415681bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, владлен татарский, дмитрий песков, взрыв в кафе в петербурге, украина
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Дмитрий Песков, Взрыв в кафе в Петербурге, Украина
В Кремле прокомментировали убийство военкора Татарского

Песков: киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством Татарского

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством Владлена Татарского, как и многих других с 2014 года, поэтому и проводится специальная военная операция, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое.
"Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия, это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, это режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина, за терактом в Санкт-Петербурге, это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 2014 года, именно поэтому проводится специальная военная операция", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Украина убивает
2 апреля, 22:17
 
Специальная военная операция на УкраинеСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийДмитрий ПесковВзрыв в кафе в ПетербургеУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала