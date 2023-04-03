В Госдуме попросили посмертно представить Владлена Татарского к госнаграде
Депутат Кузнецов попросил Путина рассмотреть вопрос посмертного награждения Татарского
Владлен Татарский. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность представления военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) к государственной награде посмертно, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас рассмотреть возможность дачи поручения о представлении к государственной награде ("За заслуги перед Отечеством") Максима Фомина посмертно за небывалую смелость, отвагу, любовь к Родине и готовность идти до конца, несмотря ни на что", - говорится в тексте документа.
В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. МВД РФ объявило в розыск родившуюся в Петербурге 26-летнюю Дарью Трепову, которую СМИ называют подозреваемой в убийстве. В понедельник 3 апреля СК РФ сообщил о задержании Треповой по подозрению в причастности ко взрыву.