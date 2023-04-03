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В Госдуме попросили посмертно представить Владлена Татарского к госнаграде - РИА Новости, 03.04.2023
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11:49 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862600686.html
В Госдуме попросили посмертно представить Владлена Татарского к госнаграде
В Госдуме попросили посмертно представить Владлена Татарского к госнаграде - РИА Новости, 03.04.2023
В Госдуме попросили посмертно представить Владлена Татарского к госнаграде
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность представления военного корреспондента... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:49
2023-04-03T11:49
россия
санкт-петербург
владлен татарский
владимир путин
госдума рф
взрыв в кафе в петербурге
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность представления военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) к государственной награде посмертно, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. МВД РФ объявило в розыск родившуюся в Петербурге 26-летнюю Дарью Трепову, которую СМИ называют подозреваемой в убийстве. В понедельник 3 апреля СК РФ сообщил о задержании Треповой по подозрению в причастности ко взрыву.
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россия, санкт-петербург, владлен татарский, владимир путин, госдума рф, взрыв в кафе в петербурге, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Владимир Путин, Госдума РФ, Взрыв в кафе в Петербурге, Происшествия
В Госдуме попросили посмертно представить Владлена Татарского к госнаграде

Депутат Кузнецов попросил Путина рассмотреть вопрос посмертного награждения Татарского

© Фото : Владлен Татарский / ВКонтактеВладлен Татарский
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Владлен Татарский / ВКонтакте
Владлен Татарский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность представления военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) к государственной награде посмертно, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас рассмотреть возможность дачи поручения о представлении к государственной награде ("За заслуги перед Отечеством") Максима Фомина посмертно за небывалую смелость, отвагу, любовь к Родине и готовность идти до конца, несмотря ни на что", - говорится в тексте документа.
В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. МВД РФ объявило в розыск родившуюся в Петербурге 26-летнюю Дарью Трепову, которую СМИ называют подозреваемой в убийстве. В понедельник 3 апреля СК РФ сообщил о задержании Треповой по подозрению в причастности ко взрыву.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
2 апреля, 23:15
 
РоссияСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийВладимир ПутинГосдума РФВзрыв в кафе в ПетербургеПроисшествия
 
 
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