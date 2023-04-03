https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862600686.html

В Госдуме попросили посмертно представить Владлена Татарского к госнаграде

В Госдуме попросили посмертно представить Владлена Татарского к госнаграде - РИА Новости, 03.04.2023

В Госдуме попросили посмертно представить Владлена Татарского к госнаграде

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность представления военного корреспондента... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:49

2023-04-03T11:49

2023-04-03T11:49

россия

санкт-петербург

владлен татарский

владимир путин

госдума рф

взрыв в кафе в петербурге

происшествия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность представления военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) к государственной награде посмертно, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. В Санкт-Петербурге 2 апреля, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 32 человека, один погиб, состояние десяти оценивается как тяжелое. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. МВД РФ объявило в розыск родившуюся в Петербурге 26-летнюю Дарью Трепову, которую СМИ называют подозреваемой в убийстве. В понедельник 3 апреля СК РФ сообщил о задержании Треповой по подозрению в причастности ко взрыву.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, санкт-петербург, владлен татарский, владимир путин, госдума рф, взрыв в кафе в петербурге, происшествия