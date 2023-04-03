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Союз журналистов Петербурга выразил соболезнования из-за гибели Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
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02:11 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862540411.html
Союз журналистов Петербурга выразил соболезнования из-за гибели Татарского
Союз журналистов Петербурга выразил соболезнования из-за гибели Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
Союз журналистов Петербурга выразил соболезнования из-за гибели Татарского
Председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Радин выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Максима... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T02:11
2023-04-03T02:11
санкт-петербург
ленинградская область
россия
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Радин выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) в результате взрыва, совершенного в кафе, сообщает организация. "Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в заявлении Радина, размещенном на странице организации в соцсети "ВКонтакте". В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, один погиб, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
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санкт-петербург, ленинградская область, россия, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, происшествия
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге, Происшествия
Союз журналистов Петербурга выразил соболезнования из-за гибели Татарского

Глава Союза журналистов Петербурга Радин выразил соболезнования из-за гибели Татарского

© Фото : Владлен Татарский/ВКонтактеВладлен Татарский
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Владлен Татарский/ВКонтакте
Владлен Татарский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Радин выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) в результате взрыва, совершенного в кафе, сообщает организация.
"Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в заявлении Радина, размещенном на странице организации в соцсети "ВКонтакте".
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Стало известно состояние пострадавшей при взрыве в Петербурге девочки
00:33
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, один погиб, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
 
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссияВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в ПетербургеПроисшествия
 
 
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