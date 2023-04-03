https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862540411.html
Союз журналистов Петербурга выразил соболезнования из-за гибели Татарского
Союз журналистов Петербурга выразил соболезнования из-за гибели Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
Союз журналистов Петербурга выразил соболезнования из-за гибели Татарского
Председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Радин выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Максима... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T02:11
2023-04-03T02:11
2023-04-03T02:11
санкт-петербург
ленинградская область
россия
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862500557_0:949:1619:1860_1920x0_80_0_0_05821c6c0eeb07427610fbe78121fb22.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Радин выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) в результате взрыва, совершенного в кафе, сообщает организация. "Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в заявлении Радина, размещенном на странице организации в соцсети "ВКонтакте". В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, один погиб, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
https://ria.ru/20230403/vzryv-1862536112.html
санкт-петербург
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862500557_0:798:1619:2012_1920x0_80_0_0_051be468d024de44828e93f9c53fcc89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, ленинградская область, россия, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, происшествия
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге, Происшествия
Союз журналистов Петербурга выразил соболезнования из-за гибели Татарского
Глава Союза журналистов Петербурга Радин выразил соболезнования из-за гибели Татарского