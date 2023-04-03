https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862540411.html

Союз журналистов Петербурга выразил соболезнования из-за гибели Татарского

Союз журналистов Петербурга выразил соболезнования из-за гибели Татарского - РИА Новости, 03.04.2023

Союз журналистов Петербурга выразил соболезнования из-за гибели Татарского

Председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Радин выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Максима... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T02:11

2023-04-03T02:11

2023-04-03T02:11

санкт-петербург

ленинградская область

россия

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Радин выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) в результате взрыва, совершенного в кафе, сообщает организация. "Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в заявлении Радина, размещенном на странице организации в соцсети "ВКонтакте". В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, один погиб, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.

https://ria.ru/20230403/vzryv-1862536112.html

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санкт-петербург, ленинградская область, россия, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, происшествия