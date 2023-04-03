https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862538595.html

Ленинградский губернатор пообещал ответ на гибель Владлена Татарского

Ленинградский губернатор пообещал ответ на гибель Владлена Татарского - РИА Новости, 03.04.2023

Ленинградский губернатор пообещал ответ на гибель Владлена Татарского

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принес соболезнования в связи с гибелью в Санкт-Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T01:13

2023-04-03T01:13

2023-04-03T01:14

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

россия

владлен татарский

александр дрозденко

взрыв в кафе в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принес соболезнования в связи с гибелью в Санкт-Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского после взрыва в кафе и выразил уверенность в том, что преступление не останется безнаказанным. В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. "Не сомневаюсь, что это подлое преступление не останется безнаказанным. Желаю выздоровления всем пострадавшим", - сказал Дрозденко, слова которого приводит Telegram-канал правительства региона.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

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