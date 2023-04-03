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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
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01:10 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862538466.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Татарского
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Татарского - РИА Новости, 03.04.2023
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Татарского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) в результате... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T01:10
2023-04-03T01:10
санкт-петербург
россия
владлен татарский
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) в результате взрыва, совершенного в кафе в Санкт-Петербурге, от которого пострадали десятки людей. Патриарх подчеркнул, что такое непростое время испытаний россияне призваны быть едиными и сплоченными перед лицом угрозы, исходящей от террористов, которые стремятся посеять в нашем обществе страх и разделения. "Именно таковы подлинные намерения человекоубийцы от начала и отца лжи который, желая лишь умножения зла и страданий, руководит сегодня и действиями безбожников, предпринимающих в эти дни попытки захватить сердце Святой Руси - Киево-Печерскую лавру, и теми, кто убивает мирных жителей в российских регионах", - говорится в сообщении. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
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санкт-петербург, россия, владлен татарский, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, взрыв в кафе в петербурге
Санкт-Петербург, Россия, Владлен Татарский, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Взрыв в кафе в Петербурге
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Татарского

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Владлена Татарского

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) в результате взрыва, совершенного в кафе в Санкт-Петербурге, от которого пострадали десятки людей.
«
"С большой скорбью узнал о террористическом акте, совершенном в моем родном городе Санкт-Петербурге. В результате злодеяния погиб военный журналист Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и пострадали десятки людей, многие из которых находятся сейчас в больницах в тяжелом состоянии",- говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
Патриарх подчеркнул, что такое непростое время испытаний россияне призваны быть едиными и сплоченными перед лицом угрозы, исходящей от террористов, которые стремятся посеять в нашем обществе страх и разделения.
"Именно таковы подлинные намерения человекоубийцы от начала и отца лжи который, желая лишь умножения зла и страданий, руководит сегодня и действиями безбожников, предпринимающих в эти дни попытки захватить сердце Святой Руси - Киево-Печерскую лавру, и теми, кто убивает мирных жителей в российских регионах", - говорится в сообщении.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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Санкт-ПетербургРоссияВладлен ТатарскийПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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