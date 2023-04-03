https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862538466.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Татарского

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Татарского - РИА Новости, 03.04.2023

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Татарского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) в результате... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T01:10

2023-04-03T01:10

2023-04-03T01:10

санкт-петербург

россия

владлен татарский

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) в результате взрыва, совершенного в кафе в Санкт-Петербурге, от которого пострадали десятки людей. Патриарх подчеркнул, что такое непростое время испытаний россияне призваны быть едиными и сплоченными перед лицом угрозы, исходящей от террористов, которые стремятся посеять в нашем обществе страх и разделения. "Именно таковы подлинные намерения человекоубийцы от начала и отца лжи который, желая лишь умножения зла и страданий, руководит сегодня и действиями безбожников, предпринимающих в эти дни попытки захватить сердце Святой Руси - Киево-Печерскую лавру, и теми, кто убивает мирных жителей в российских регионах", - говорится в сообщении. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.

https://ria.ru/20230402/vzryv-1862528149.html

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санкт-петербург, россия, владлен татарский, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, взрыв в кафе в петербурге