Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Татарского
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Владлена Татарского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) в результате взрыва, совершенного в кафе в Санкт-Петербурге, от которого пострадали десятки людей.
«
"С большой скорбью узнал о террористическом акте, совершенном в моем родном городе Санкт-Петербурге. В результате злодеяния погиб военный журналист Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и пострадали десятки людей, многие из которых находятся сейчас в больницах в тяжелом состоянии",- говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
Патриарх подчеркнул, что такое непростое время испытаний россияне призваны быть едиными и сплоченными перед лицом угрозы, исходящей от террористов, которые стремятся посеять в нашем обществе страх и разделения.
"Именно таковы подлинные намерения человекоубийцы от начала и отца лжи который, желая лишь умножения зла и страданий, руководит сегодня и действиями безбожников, предпринимающих в эти дни попытки захватить сердце Святой Руси - Киево-Печерскую лавру, и теми, кто убивает мирных жителей в российских регионах", - говорится в сообщении.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя - Максим Фомин). По данным Минздрава России, пострадали 30 человек, в больницы доставлены 24 человека. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.